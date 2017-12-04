Новая версия системы Docsvision 5 получила сертификат ФСТЭК России

«ДоксВижн» объявила о завершении процедуры сертификации на соответствие функций безопасности программной платформы Docsvision 5 требованиям к защите от несанкционированного доступа к информации по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей и техническим условиям на продукт. Это даёт возможность компаниям с повышенными требованиями к информационной безопасности уверенно использовать решения для автоматизации электронного документооборота и бизнес-процессов на базе Docsvision 5.

В первую очередь, наличие сертификата актуально для заказчиков из госсектора, крупных добывающих и производственных предприятий стратегических отраслей экономики, а также компаний, работающих с большими объемами персональных данных.

Полученный сертификат ФСТЭК разрешает использование электронного документооборота на базе Docsvision 5 в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г в соответствии с руководящим документом Руководящий документ. «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (Гостехкомиссия России, 1992); в государственных информационных системах 3 и 4 класса защищенности в соответствии с «Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (утверждены приказом ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 г.); в информационных системах персональных данных в соответствии с «Составом и содержанием организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждены Приказом ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 г.), для которых к актуальным не отнесены угрозы 1-ого или 2-го типа.

Сертификат №3801, выданный 20 сентября 2017 года, действует 3 года.

Виктор Сущев, руководитель сервисного направления «ДоксВижн»:, отметил «Аналогичный сертификат был получен нами ранее и действовал на предыдущую версию системы, Docsvision 4.5. Поскольку сейчас большинство наших крупных заказчиков перешло или ещё переходит на новую версию Docsvision 5, нам было необходимо сертифицировать её. Механизмы безопасности Docsvision за это время только усилились, но и требования к сертификации ФСТЭК изменились, в связи с чем нужно было заново пройти все необходимые сертификационные испытания по новой схеме. Это требует довольно много усилий и времени, но результат их оправдывает».