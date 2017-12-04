«Ланит-Партнер» построила метрокластер хранения данных для правительства Магаданской области

«Ланит-Партнер» развернула распределенную сеть хранения данных правительства Магаданской области и на ее базе построила метрокластер хранения данных на двух разнесенных площадках.

Метрокластер обеспечивает защиту данных и их непрерывную доступность при плановом техническом обслуживании или сбоях с отказами оборудования. Данные обрабатываются и хранятся одновременно на двух площадках в разных зданиях, и в случае сбоя на одной из них работа автоматически продолжается на второй площадке без перерыва или с минимальным простоем.

В проекте использовались гибридные системы хранения SC Compellent компании Dell.

Валентин Клюшенков, заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи правительства Магаданской области, отметил: «Высочайшая степень доступности государственных информационных систем напрямую связана с надежностью и бесперебойной работой серверной и сетевой инфраструктуры. За счет катастрофоустойчивых технологий выбранное решение обеспечивает надежное хранение и передачу данных без потерь и приостановки предоставления сервисов. Специалисты «Ланит-Партнер» осуществили запуск новой инфраструктуры в короткие сроки без перерывов в обслуживании пользователей».

Александр Захаров, директор департамента управления проектами «Ланит-Партнер», сказал: «Наши заказчики привыкли к системам без единой точки отказа, когда конструкция подразумевает дублирование всех важных узлов (блока питания, контроллера, пути доступа к данным и т.д.). Дублирование всего, кроме корпуса, к сожалению, не спасет данные при пожаре и затоплении. Благодаря применению катастрофоустойчивого кластерного решения Правительство Магаданской области получило надежную инфраструктуру хранения данных в ЦОД с возможностью практически мгновенной миграции виртуальной среды с одной физической площадки на другую без влияния на работу сервисов».