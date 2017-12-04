Департамент финансов Вологодской области представил фильм о централизации учета в регионе

Департамент финансов Вологодской области выпустил фильм о проекте «Централизация учета и отчетности», который в настоящее время реализуется в регионе.

О деталях проекта рассказала заместитель губернатора, начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова.

С 2012 года в Вологодской области проводятся мероприятия по оптимизации структуры органов власти и государственных учреждений, исключение дублирующих функций, передаче обеспечивающих функций в подведомственные учреждения. С 2015 г. в регионе запущен проект по централизации учета, целью которого стало построение системы управленческого учета, сокращение расходов на управление, повышение качества бухгалтерского учета и составления достоверной отчетности.

По состоянию на конец 2017 г. в Вологодской области централизован учет более чем в 200 учреждений. Бюджетный эффект от реализации проекта за три года составит более 1 млрд руб.

Эти и другие итоги работы, по мнению участников проекта, позволяют назвать опыт Вологодской области по централизации бухгалтерского учета и отчетности лучшей российской практикой.