«Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске пилотного проекта «Облачный переводчик» в салонах магазинов цифровой электроники «Ноу-Хау». В рамках проекта специальные консультанты с помощью сервиса Cloud Interpreter (облачный переводчик), будут помогать людям со слуховыми ограничениями преодолеть языковой барьер и давать им полноценные консультации как по использованию сервисов и технологий «Билайн», так и при покупке высокотехнологичного оборудования в удобном и привычном для них формате.

Проект Cloud Interpreter был протестирован совместно со специалистами ВОГ, ФСС, Минтруда, Минобрнауки и уже внедрен в некоторых государственных организациях. Пилотный сервис будет предоставляться в 10 офисах «Ноу Хау» в Москве, Рязани, Ярославле, Костроме, Калуге, Твери. В дальнейшем сервис планируется распространить и на другие города.

Первая презентация работы сервиса для слабослышащих абонентов «Билайн» состоялась на ежегодном «Фестивале глухих» в Парке Сокольники, многолетним партнером которого является «Билайн». Тестирование сервиса непосредственно для задач обслуживания клиентов «Билайн» состоялось в офисе «Ноу Хау», располагающемся в непосредственной близости от офиса Московского Общества Глухих, чтобы обеспечить максимально эффективное применение технологии.

Сервис снимает ограничения в получении консультации по любому вопросу, связанному с работой оператора, тарификацией или функциональности мобильных устройств. С помощью специального приложения на планшете консультанта в любой момент к разговору подключится профессиональный сурдопереводчик и поможет в общении.

Сегодня 10% населения России имеют полную или почти полную потерю слуха и еще 2% полностью или почти полностью потеряли зрение. Качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья значительно ниже. Это касается многих жизненно важных сфер, таких как здравоохранение, трудоустройство, образование, безопасность и сфера обслуживания. Особенно остро эта тема стоит в регионах, где для решения повседневных актуальных задач бывает сложно найти сурдопереводчиков.

«Вымпелком» изучает мировые практики и стремится распространить их в России путем развития ассистивных цифровых технологий, помогающих повысить качество жизни людей с инвалидностью. Это становится возможно за счет повышения доступности web-среды, расширения онлайн-обслуживания клиентов, адаптации мобильных устройств и реализации соответствующих вспомогательных технологий.

Полный список офисов «Ноу-Хау», в которых будет проводится обслуживание клиентов с нарушениями слуха: Универмаг Московский (г. Москва, пл. Комсомольская, д. 6); «Дружба» (г. Москва, ул. Новослободская, д.4), «Аура Ярославль» (г. Ярославль, ул. Победы, д.41), «Климовск Гипер Глобус»( г. Климовск, ул.Молодежная, д.11), «Рязань Премьер» (г. Рязань, Московское шоссе, д.21), «Калуга 21 век» (г. Калуга, ул. Кирова, д.1), «Гипер Глобус Тверь» (г. Тверь, Октябрьский пр-т, д.101), «РИО Академическая» (Москва, ул, Большая Черемушкинская., д.1), «Хорошо» (г. Москва, Хорошёвское ш., д.27), «Ашан Сокольники» (г. Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.3А), «МЕГА Химки» (г. Химки, мкр "ИКЕА", корп.2).

Сервис работает с 11 утра до 19.00 в будние дни и выходные.