Voxel Digital внедрила технологии российской TrueConf в Banpará Bank Brazil

Бразильский интегратор Voxel Digital внедрил технологии компании TrueConf в работу виртуального офиса Banpará Bank Brazil. TrueConf Server позволил организовать видеосвязь для клиентов банка в цифровых отделениях Banpará.

В новых офисах банка Banpará нет сотрудников, их функции выполняют удаленные операторы, банкоматы и интерактивные киоски. В совместном проекте с Voxel Digital перед TrueConf стояла задача обеспечить доступный интерфейс и видеосвязь между операторами колл-центра и автоматизированными переговорными комнатами в цифровых офисах банка.

После тестирования программного обеспечения от многих производителей Voxel Digital остановился на решении TrueConf Server для инфраструктуры и TrueConf Terminal для конечных точек. На основе API TrueConf интегратором был разработан специализированный интерфейс. Он позволяет инициализировать и завершать вызов с помощью кнопок приёма и отбоя вызова на спикерфоне, расположенном на столе в переговорной комнате.

В качестве терминалов ВКС были использованы недорогие стандартные ПК, подключенные к видеопанелям. В режиме звонка на экран выводится изображение оператора, а в режиме ожидания — рекламные ролики банка и краткая инструкция по работе. Экранного интерфейса у построенной ВКС-системы нет, и клиентам достаточно нажать одну кнопку, чтобы инициализировать звонок. Вызов из переговорной комнаты переадресовывается свободному оператору, а сами видеозвонки записываются на сервере TrueConf Server, который установлен в ЦОДе банка.

«Этот полностью цифровой центр обслуживания создан, чтобы приблизить банк к потребителям его услуг. Больше ни у одного банка нет такого пространства, которое не только технологично, но еще и ежедневно упрощает жизнь клиента», — отметил Марсело Фьори, директор Voxel Digital.

«Усовершенствовать привычные вещи — задача важная и не такая простая, как кажется. Наша компания постоянно развивает технологии, которые предоставляют новые возможности для организаций и переворачивают представление клиентов о комфорте», — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию компании TrueConf.