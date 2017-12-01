В России начались продажи моноблока Acer Aspire U27. Цена

Acer объявила о начале продаж нового универсального компьютера-моноблока Acer Aspire U27 с бесшумным охлаждением и мощной аудиосистемой. Моноблок имеет малую толщину 12 мм и отличается рядом инновационных решений.

Acer Aspire U27 – 27-дюймовый моноблок с процессорами Intel Core i5 или Core i7 поколений Kaby Lake. Компьютер поддерживает установку до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Широкий выбор конфигураций предусматривает установку жесткого диска объемом до 2 ТБ или скоростного SSD-накопителя емкостью до 512 ГБ. Одной из важнейших особенностей Aspire U27 стал модуль Intel Optane, ускоряющий скорость запуска операционной системы, приложений и игр.

В Aspire U27 использована безвентиляторная система охлаждения Acer LiquidLoop. Она состоит из тепловой трубки с замкнутым контуром, эффективно отводящей тепло от процессора. При любой нагрузке Aspire U27 остается бесшумным.

В дополнение к двум 2 ВТ динамикам в моноблок установлен отдельный сабвуфер со звукопроводящим каналом. Aspire U27 имеет расширенный частотный диапазон звучания, начинающийся с 250 Гц.

Aspire U27 оснащен Full HD-камерой и инфракрасным излучателем. Это позволяет ему узнавать пользователя по 3D-модели лица с помощью технологии Windows Hello. Больше не нужно вводить пароль при каждом входе в Windows, с Acer Aspire U27 достаточно одного взгляда.

Aspire U27 оснащен сенсорным мультитач-экраном с поддержкой до 10 одновременных касаний. Пользователь может взаимодействовать с компьютером любым привычным способом: с помощью клавиатуры и мыши или просто дотрагиваясь до экрана.

Моноблок оснащен разъемами USB 3.1, входом и выходом HDMI, SD-ридером и универсальным интерфейсом Thunderbolt 3 (совместим с USB Type-C), к которому можно подключить высокоскоростной накопитель, внешний производительный видеоадаптер или дополнительный 4K-монитор. За беспроводную связь отвечает многоканальный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac 2x2 MIMO со скоростью передачи данных до 867 Мбит/с.

27-дюймовая ЖК-панель моноблока выполнена по технологии IPS. Для безопасной продолжительной работы за компьютером, Aspire U27 получил ряд фирменных технологий Acer, уменьшающих нагрузку на зрение. Acer Flicker-less исключает невидимое мерцание подсветки, из-за которого пользователь мог испытывать головокружение. BlueLightShield снижает интенсивность света в синей части спектра, приводящего к бессоннице и усталости глаз. Забота о зрении критически важна для компьютера, которым пользуются дети.

Моноблок Acer Aspire U27 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 75 180 руб. за базовую конфигурацию.