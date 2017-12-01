Navicon и Original Group помогут российским фармкомпаниям вовремя внедрить систему маркировки лекарств

Navicon и Original Group объявили о стратегическом партнерстве с целью продвижения на российском рынке готового решения для маркировки и отслеживания движения лекарственных препаратов. Партнерство двух компаний начнется с развития системы iTrack — программного комплекса для отслеживания и верификации продукции, позволяющего осуществлять строгий контроль за выпуском и распространением фармацевтических препаратов.

Система iTrack разработана с учетом новейших изменений в российском законодательстве, в частности, Постановления Правительства № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения». Решение автоматизирует производственные и складские операции фармкомпаний, а также процесс передачи данных в надзорные органы. Программный продукт уже успешно внедрен в нескольких фармкомпаниях в рамках пилотного проекта по мониторингу движения лекарственных препаратов в России.

«Проекты по внедрению систем маркировки и отслеживания движения лекарственных средств являются комплексными и достаточно сложными. Для их реализации нужно обладать как отраслевой экспертизой по производственным и логистическим бизнес-процессам, так и глубокими техническими знаниями для интеграции с ERP, WMS, MES системами и государственной ИС “Маркировка”, — отметил директор по развитию инновационных проектов Navicon Константин Иванов. — Наработанный годами опыт внедрения различных бизнес-приложений в фармацевтике и выверенная проектная методология компании Navicon в сочетании с технической экспертизой команды Original Group позволили создать сильную и востребованную команду для реализации подобных проектов».

Решение о начале сотрудничества принято в связи с вступлением в силу нового законодательства о мониторинге лекарственных препаратов. По разным оценкам, сегодня до 10% фармпрепаратов, продающихся в России, относятся к фальсификату или недоброкачественной продукции. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, с 1 февраля 2017 года проводится эксперимент по маркировке упаковки и передаче данных в ГИС «Маркировка», в котором участвуют 16 производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей. В рамках проекта на каждой лекарственной упаковке появится уникальный код, который позволит проследить ее путь от фармпредприятия до покупателя. Маркировка может стать обязательной для всех фармацевтических препаратов уже в 2019 году.

«Российское законодательство по маркировке — одно из самых сложных в мире. Поэтому мы разработали iTrack практически с нуля в полном соответствии с требованиями регулятора. При реализации пилотного проекта в одной из крупных российских фармкомпаний мы познакомились с командой Navicon и смогли оценить их компетенции в информатизации компаний фармацевтической отрасли и уровень проектного менеджмента. Система iTrack разработана в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. Вместе с нашим стратегическим партнером Navicon мы готовы в течение следующего года помочь решить задачу маркировки как российским, так и международным компаниям, работающим на территории нашей страны», — сказал генеральный директор Original Group Равиль Гимадиев.