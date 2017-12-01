Мобильное приложение под iOS поможет найти лекарства в аптеках Москвы и области

Сервис «Медицина для Вас» запустил собственное приложение для навигации по аптекам столицы и области для владельцев гаджетов на базе операционной системы iOS. Версия для устройств на платформе Android была представлена летом 2017 г.

С помощью мобильного приложения «Медицина для Вас» для iPhone можно узнать о наличии и сравнить цены на нужное лекарственное средство в ближайших аптеках, при этом сервис мгновенно определяет местоположение пользователя. При необходимости приобрести сразу несколько препаратов достаточно будет ввести названия нужных лекарств, и приложение найдет аптеки, где все указанные препараты будут в наличии.

В поисковой строке приложения можно задать не только название лекарства, но и его дозировку, а также размер упаковки. Искать походящие аптеки можно как в районе своего местоположения, так и в любой точке Москвы и Подмосковья, выделив на карте нужную область или выбрав станцию метро.

Одной из важных функций приложения является возможность ознакомиться с актуальными скидками на товары аптечного ассортимента. В специальном разделе «Скидки» пользователи смогут узнать, в каких из ближайших к ним аптек снижены цены на те или иные медикаменты.

Приложение также помогает соблюдать график приема лекарств с помощью будильника, который будет напоминать о приеме любого количества лекарств.

В ближайшее время функциональность приложения для iOS будет дополнен возможностью оформить электронную накопительную дисконтную карту «Медицина для Вас», гарантирующую скидку от 5% до 10% на товары аптечного ассортимента в 100 аптеках Москвы и Подмосковья. Эта услуга уже доступна в Android-приложении.