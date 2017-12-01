MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Словакии

Группа компаний MCN Telecom объявила о коммерческом запуске сервиса в Словакии. Оператор начал предоставлять услуги телефонии, продавать географические и номадические номера, подключать виртуальную АТС для среднего и малого бизнеса в десяти крупных городах республики.

Братислава, Тренчин, Трнава, Нитра, Жилина, Мартин, Банска-Бистрица, Прешов, Попрад, Кошице – таков список населенных пунктов, в которых MCNtelecom получил 11 000 номеров от местного регулятора.

Оператор связи обладает лицензиями и собственной инфраструктурой во всех странах присутствия, в том числе и в Словакии. В техническом университете в Братиславе (STU) расположен узел связи (Slovak Internet Exchange).

В рамках межоператорского сотрудничества MCNtelecom заключил договоры с крупнейшими словацкими операторами связи: Slovak Telecom и Swan.

«Выбранная нами и успешно реализуемая корпоративная стратегия развития товара с элементами связанной диверсификации предполагает расширение портфеля освоенных продуктов и выход на новые рынки в пределах одной и той же отрасли. За счёт территориальной экспансии и расширения продуктовой линейки рассчитываем наращивать клиентскую базу, улучшать финансовые показатели компании в России и Европе», - сказал Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom.

Стоимость услуг оператора в Словакии сопоставима с рыночными предложениями в части телефонии и виртуальной АТС. Ключевое отличие от конкурентов – бесплатное предложение для трех абонентов в виде тарифа Free Start. Оператор предлагает выгодные цены на красивые номера: от 3 до 50 евро за штуку в зависимости от категории. Подробнее о тарифах здесь.

Предложения группы MCN Telecom в каждой стране локализированы под потребности потребителей. Так, например, для венгерских абонентов функция голосовой почты виртуальной АТС бесплатна. Личный кабинет и техническая поддержка – мультиязычны. Это особенно необходимо компаниям, ведущим бизнес одновременно в нескольких европейских странах.