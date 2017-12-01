LG U+ и Huawei завершили масштабное тестирование коммерческой сети 5G

Оператор мобильной связи LG U+ и компания Huawei в ходе мероприятия Global 5G Event провели первое в мире крупномасштабное докоммерческое испытание сети 5G в районе Каннам в Сеуле. Кроме того, были протестированы видеотехнологии IPTV 4K и многие другие инновационные коммерческие 5G-сервисы, высокоскоростной мобильный доступ, двойное подключение и межсотовый хэндовер (в условиях непрерывной работы сети).

Сеть состоит из базовых станций, работающих в диапазонах 3,5 ГГц и 28 ГГц. Во время тестирования была достигнута средняя скорость передачи данных 1 Гбит/с в нижнем диапазоне и свыше 5 Гбит/с при двойном подключении в верхнем и нижнем диапазонах, а максимальная скорость составила 20 Гбит/с. Успешное испытание комплексного 5G-решения в типичном густонаселенном городском районе демонстрирует готовность Huawei к грядущему коммерческому запуску сетей 5G.

В экскурсионном 5G-автобусе также работал сервис IPTV 4K на базе технологии 5G, и в шоуруме 5G for All («5G для всех») в штаб-квартире LG U+ демонстрировался VR-дрон, требующий скорости передачи данных в диапазоне от 20 Мбит/с до 100 Мбит/с. Кроме того, в рамках мероприятия Huawei также продемонстрировала взаимодействие VR-дрона, разработанного подразделением Huawei Wireless X Labs, и первого в мире абонентского оборудования 5G в диапазоне 3,5 ГГц. Абонентское оборудование для передачи данных от дрона на высоте более 100 м поддерживает пропускную способность до 1,5 Гбит/с.

«Первое в мире крупномасштабное совместное докоммерческое тестирование сетей 5G указывает на серьезный прорыв в сфере развития технологии 5G. Мы считаем, что компания Huawei готова помочь LG U+ запустить первую в мире коммерческую сеть 5G в диапазоне 3,5 ГГц», – сказал Ким Дэхи (Kim Dae Hee), вице-президент LG U+ 5G Network Strategy.

«Мы успешно протестировали докоммерческую сеть 5G в районе Каннам в Корее и представили первое в мире абонентское оборудование в диапазоне 3,5 ГГц. LG U+ и Huawei продолжат исследования в области 5G-технологий, чтобы создать мощную комплексную отраслевую экосистему для достижения коммерческого успеха в грядущую эру 5G», – отметил Чжоу Юефэн (Zhou Yuefeng), директор по маркетингу направления беспроводных решений Huawei.