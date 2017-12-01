DataCore Software на CNews Forum 2017: как сохранить инвестиции в СХД и добиться максимальной производительности

DataCore Software приняла участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», которое состоялось 9 ноября в Москве. Региональный представитель компании в России и СНГ Антон Иванов выступил в сессии «Облачная инфраструктура» с докладом «Инфраструктура будущего: революционная эффективность хранения данных».

Инноватор в области создания программно-определяемых СХД и гиперконвергентной инфраструктуры, в основе которых лежит технология Adaptive Parallel I/O, компания DataCore открыла свой первый офис в Москве в 2017 году и теперь предлагает российским заказчикам ряд решений для обеспечения высокой производительности и эффективной работы всех приложений при экономии издержек.

При помощи технологий DataCore создается программный слой между аппаратными системами хранения и серверами. Этот программный слой выступает в роли своеобразного гипервизора для СХД, который объединяет разрозненные дисковые ресурсы в единое информационное пространство, а затем выделяет виртуальные диски для решения конкретных задач.

Эффект от внедрения виртуализации на уровне СХД во многом схож с эффектом, получаемым организациями от внедрения серверной виртуализации: повышается эффективность использования ресурсов, сокращается время на выполнение рутинных задач (за счет простоты конфигурации и использования автоматизации), повышается доступность данных (так как виртуальные диски теперь могут обслуживаться разными дисковыми массивами). При этом помимо манипуляции имеющимися ресурсами, решения DataCore позволяют повысить производительность доступа к данным за счет таких технологий как многоуровневое иерархическое хранение, высокоскоростное кэширование, параллельный ввод-вывод и интеллектуальная запись на диск.

Применение этих технологий позволило решениям DataCore несколько раз устанавливать рекорды и удерживать первые места в тестах SPC-1. Другим важным отличием продуктов DataCore является то, что они работают на любых серверах с архитектурой х86.

Компания уже имеет заказчиков на территории России, которые с успехом используют решения DataCore для оптимизации своей инфраструктуры.

У российских компаний имеется достаточное количество систем хранения данных, чью эффективность можно увеличить, применяя технологии DataCore. В сегодняшних экономических реалиях решать проблему неэффективного хранения данных приобретением дополнительных аппаратных средств – не самый лучший выход. Альтернативный подход - создание программного уровня, который во-первых позволит восполнить технологические недостатки имеющихся систем, а во-вторых обеспечит сохранение инвестиций на годы вперед – более приемлемое решение для развития ИТ=инфраструктуры.

«Видение компании можно сформулировать просто: "Мы делаем хранение данных лучше", – отметил Антон Иванов. – Это означает, что наши решения помогают заказчикам решить поставленные задачи без радикальной замены всей ИТ-инфраструктуры, и не привлекая дополнительных затрат. Использование продуктов DataCore поможет российским заказчикам построить эффективную программную платформу, которая позволит сохранить уже сделанные и будущие инвестиции».