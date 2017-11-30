В России стартовал предзаказ смартфонов Meizu M6 Note и Meizu M6. Цены

Meizu объявила о старте предварительных заказов на смартфоны Meizu M6 Note и Meizu M6. При совершении предзаказа с полной предоплатой, к каждому смартфону компания дарит полезный в наступающем зимнем сезоне подарок.

Meizu M6 - наследник -хита продаж в России с удачным сочетанием цены, производительности и дизайна, смартфона Meizu M5. Собрав в себе все преимущества смартфонов Meizu по максимально доступной цене из линейки «М», новинка получила компактный корпус, дисплей с диагональю 5.2”, быстрый сканер отпечатков, улучшенную фронтальную камеру на 8 Мп и ёмкую батарею, предлагающую длительную автономную работу устройства от одной зарядки.

Meizu M6 Note – первый смартфон Meizu на базе процессоров Qualcomm. Смартфон обладает 5.5” FullHD экраном, двойной задней камерой 12+5 Мп и 16 Мп фронтальной, батареей повышенной емкости на 4000 мАч, а также 8-ядерным процессором Snapdragon 625, обеспечивающим высокую производительность и невероятно долгое время работы от одной зарядки. Также Meizu M6 NOTE поддерживает технологию быстрой зарядки mCharge.

Оба смартфона получили поддержку сетей 4G, комбинированный слот для двух сим-карт, либо карты памяти microSD вместо второй «симки», поддержку OTG, а также фирменную оболочку FLYME на базе Android 7.

Meizu M6 Note доступен для предварительного заказа в версиях с объемами встроенной памяти 16, 32, 64 ГБ, в четырех различных цветах: полностью черном, синем, а также в традиционном серебристом и золотом.

Цена на Meizu M6 Note в России установлена на уровне 16 990 руб. за Meizu M6 NOTE 3+16 ГБ, 18 990 руб. за Meizu M6 NOTE 3+32 ГБ и 20 990 руб. за Meizu M6 NOTE 4+64 ГБ.

Meizu M6 доступен для предварительного заказа в версиях с объемом памяти на 16 и 32 ГБ, в черном, синем серебристом и золотом цвете. Цена на Meizu M6 в России установлена на уровне 10 990 руб. для Meizu M6 2+16 ГБ и 12 990 руб. для Meizu M6 3+32 ГБ.

Ориентировочная дата поставки смартфонов в Россию – вторая половина декабря 2017 года, после 20 декабря.

При оформлении предварительных заказов с полной предоплатой на смартфон Meizu M6 Note в подарок - фирменный рюкзак Meizu серого цвета. При оформлении предзаказа с полной предоплатой на Meizu M6 подарок – фирменный компактный термос от Meizu на 330 мл. Количество подарков ограничено.