В России начались продажи смартфона ZTE Blade V8C с двойной камерой. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade V8C.

ZTE Blade V8C — смартфон с 5-дюймовым HD IPS-экраном, обеспечивающим цветопередачу и высокий уровень детализации. Несмотря на мощную начинку, смартфон остается тонким и удобным для управления одной рукой.

Задняя панель новинки получила симметричный дизайн с большим многофункциональным сканером отпечатка пальца по центру. Он демонстрирует высокий коэффициент распознавания (на 16% выше, чем у топовых моделей на рынке), сканирует оттиск на 360⁰ и определяет владельца всего за 0,1 секунды. С помощью датчика можно получать быстрый доступ к приложениям и некоторым функциям смартфона, а также делать быстрые снимки или отвечать на звонок. Кроме того, он поможет защитить от нежелательного доступа отдельные файлы или приложения.

Разработчики уделили особое внимание функциям фотосъемки. ZTE Blade V8C оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с двумя объективами, расположенными на расстоянии 20 мм друг от друга. Благодаря этому глубина резкости на снимках превышает 3 метра. Фотографы-любители могут экспериментировать с эффектом бокэ — размытием объектов, находящихся не в фокусе, а также менять точку фокусировки на уже готовых фотографиях (доступный диапазон: F1.0~F8.0).

Важная особенность двойной камеры заключается в поддержке 3D-съемки. Каждый объектив делает фото под определенным углом, а затем программное обеспечение совмещает оба снимка для получения объемной картинки. Смартфон обеспечивает такое же высокое качество фото- и видеозаписи и при этом дает все необходимые инструменты для максимально быстрой и простой настройки.

Среди других особенностей новинки стоит выделить поддержку сетевой среды с использованием Wi-Fi, которая позволит с легкостью копировать файлы с одного смартфона на другой, а также делать резервные копии фото, видео и других важных данных.

Наконец, ZTE Blade V8C демонстрирует высокое быстродействие за счет мощного четырехъядерного процессора и поддерживает энергосберегающий режим, увеличивающий срок автономной работы устройства.

Смартфон будет доступен в черном цвете. Рекомендованная розничная стоимость новинки составит – 10 990 руб.