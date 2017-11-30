R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов

R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» успешно завершили тестовые испытания своих продуктов на совместимость. По итогам тестирования подтверждена корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta и систем дистанционного банковского обслуживания InterBank Start и InterBank RS с использованием приложения JC-WebClient 4.0.

Подтверждена поддержка следующих моделей USB-токенов и смарт-карт JaCarta: JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/BIO/ГОСТ, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PRO/ГОСТ, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash.

«Поддержка новой линейки устройств JaCarta-2 ГОСТ в популярных системах дистанционного банковского обслуживания InterBank позволяет кредитно-финансовым учреждениям плавно и своевременно начать переход на новые криптографические алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012. Хочу отметить высокую компетентность специалистов компании R-Style Softlab, реализовавших поддержку наших устройств семейства JaCarta в своих системах в максимально сжатые сроки», — сказал Сергей Шалимов, руководитель направления по работе с техническими партнёрами компании «Аладдин Р.Д.»

«С принятием новых стандартов ГОСТ-2012 использовать старые алгоритмы электронной подписи можно до 31 декабря 2018 года. Реализовав поддержку работы новых межгосударственных стандартов уже сейчас, мы предоставили нашим клиентам более комфортные сроки перехода на них. Замена подписей у всех пользователей услуг банка — процедура крайне не быстрая и организационно не простая, на это может уйти до полугода. Поддержка продуктов компании «Аладдин Р.Д.» на уровне платформы обеспечивает соответствие законодательству и дает возможность нашим клиентам использовать электронную подпись во всех приложениях, разработанных на платформах InterBank RS и InterBank Start, — фронтальных решениях и системах ДБО», — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания R-Style Softlab.

JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta ГОСТ — USB-токены и смарт-карты для обеспечения строгой двух- или трёхфакторной аутентификации (в том числе с идентификацией по отпечатку пальца), формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП), а также безопасного хранения пользовательских объектов и данных (цифровых сертификатов, паролей и т.д.). Устройства сертифицированы ФСБ России как средства ЭП (сертификаты № СФ/124-3112 для JaCarta-2 ГОСТ и № СФ/111-2750 для JaCarta ГОСТ).

JC-WebClient — решение, позволяющее легко встроить в web-приложения и облачные сервисы функции для работы с USB-токенами и смарт-картами. Применение JC-WebClient позволяет реализовать строгую взаимную двухфакторную аутентификацию пользователя и web-сервера, формирование и проверку усиленной ЭП и усиленной квалифицированной ЭП, шифрование данных, передаваемых между клиентским компьютером и web-сервером, а также безопасное подтверждение транзакций.