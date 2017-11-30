RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster

RDP.RU в рамках мероприятия VII Международном бизнес-форуме «Broadband - Инфраструктура для цифровой экономики 2017», проходившего в Москве 23-24 ноября 2017 года. представила новое решение EcoDPI Teracluster — первый в России отказоустойчивый мультитерабитный DPI-кластер, масштабируемый до 40 ТБ/сек на узел. Продукт предназначен для использования в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.

Высокопроизводительная URL-фильтрация – часть функционала DPI, ранее была реализована в таких решениях RDP.RU, как EcoFilter и Eco3in1. Однако новый продукт обладает более широкими возможностями для интеллектуального управления трафиком. Вот лишь некоторые его функции: идентификация приложений в любом, в том числе, зашифрованном трафике (обновляемая база сигнатур включает в себя более 2000 приложений), применение политик безопасности, оптимизация работы выбранных приложений на всех уровнях сети, динамический контроль качества сервиса (QoE), обеспечение SLA на уровне приложений, сбор и предварительный анализ статистической информации (тренды, прогнозы, аналитика, предпочтения пользователей) и многое другое.

Основная идея, которую эксперты RDP.RU хотели донести до участников форума – монетизация заявленных функций. Например, возможна платная приоритезация любых приложений и таргетированная реклама каких-либо товаров и услуг в рамках партнерских программ. Увеличить доходность бизнеса можно и за счет повышения качества и доступности услуг для пользователей и реализации различных моделей QoS.

Решение позволяет управлять скоростью доступа к выбранным сервисам и оптимизировать пропускную способность каналов. Понижая скорость низкомаржинального трафика (например, torrent), оператор предоставляет абонентам комфортный web-серфинг, просмотр видеоконтента в качестве HD, высокое качество IP-телефонии и других видов связи, возможность играть в сетевые игры без задержек.

Реализованный в EcoDPI Teracluster функционал URL-фильтрации обеспечивает логирование URL и профилирование трафика отдельных URL. Этот механизм нужен не только для соблюдения оператором федерального закона о фильтрации запрещенного контента, но и для предоставления услуги «Детский интернет». Решение работает с обновляемой базой, включающей в себя более 90 млн. доменов, разделенных на более 40 категорий. Предусмотрена проверка каждого запроса.

Международный бизнес-форум «Broadband» ежегодно проводится изданием ComNews - ведущим отраслевым СМИ. В этом году его посетили представители более 200 компаний-участников телеком рынка: операторы и контент-провайдеры, регулирующие организации, ИТ-интеграторы и вендоры, профессиональные объединения, руководители корпоративных дирекций по связи, консультанты и эксперты отрасли.

Сергей Никулин, генеральный директор RDP.RU, отметил: «Чаще всего вопрос внедрения DPI-систем звучит в контексте блокировки запрещенного контента. Интерес подогревают инициативы регулятора - например, недавно вступивший в силу закон о запрете VPN и анонимайзеров. Опять же, все помнят летние DNS-атаки на IP-адреса известных ресурсов. Рынок давно уже понял, что использовать примитивные методы фильтрации – себе дороже, и что соблюсти закон можно только работая с трафиком на прикладном уровне. Однако мы видим в DPI нечто большее, чем инструмент для фильтрации. Наша цель – предложить операторам почти ничем не ограниченные возможности работы с трафиком и функции, с помощью которых можно зарабатывать. Именно поэтому мы вложили столько сил в создание инновационного комплекса, который станет ядром для мультисервисных сетей нового поколения».