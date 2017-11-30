ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) объявила о принятии новой стратегии развития до 2035 г., согласно которой сконцентрируется на своих ключевых компетенциях: разработке, финальной сборке, продаже и обслуживании воздушных судов. Низкомаржинальные производства (кузнечное и литейное производства, резинотехнические изделия, производство инструмента, типовая оснастка и др.) будут выполняться независимыми поставщиками.

Переход на новую стратегию развития невозможен без изменений информационной среды предприятия. Внедрение киберфизических систем в ОАК началось с компьютерного проектирования и управления жизненным циклом продукции.

В активную фазу цифровизации ОАК вступил в проекте глубокой модернизации сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца ТУ-160. Его усовершенствование и воссоздание ведется в единой информационной среде, при помощи цифровых методов проектирования и производства. В оцифровке этого самолета принимают участие все конструкторские бюро, которые входят в ОАК. По итогу, больше 1 млн документов было переведено в «цифру» менее чем за год.

Переход на работу в цифровом пространстве позволяет значительно сократить время работы над проектом, следовательно, уменьшить его затраты. Вскоре этот опыт будет внедрен при создании всей линейки самолетов компании.

Согласно следующему этапу в «цифру» перейдет производство. По новой стратегии развития ОАК около 150 собственных производств будет переведены на аутсорсинг. Увеличение объемов выпускаемой продукции и переход на новую индустриальную модель требует использование современных технологий для точной и своевременной оценки производственных показателей и эффективности в целом, построения оптимальных моделей кооперации и ¬трансформации производства.

Создание макета информационно-аналитической системы управления индустриальной моделью ОАК доверено консорциуму, в который входит BFG Group — портфельная компания венчурного фонда ФРИИ. Руководство консорциумом осуществляет Агентство по технологическому развитию, учрежденное в 2016 году Правительством РФ.

Принципиальная новизна разрабатываемого BFG Group, Агентством по технологическому развитию и компанией СМЕОн промышленного макета состоит в привлечении лучших разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий, апробированных на реальных производствах, для задач экономически и технологически обоснованной трансформации группы промышленных предприятий Корпорации, построение эффективных кооперационных цепочек, а также ситуативного управления необходимыми изменениями.

Проект по построению и апробации промышленного макета системы рассчитан до середины 2018 года.