МТС предоставит облачные сервисы Microsoft Azure из своих дата-центров в России

МТС и Microsoft объявили о запуске публичного гибридного облака для корпоративных клиентов на базе Microsoft Azure Stack в России.

Интегрированная система Microsoft Azure Stack, развернутая в российских дата-центрах МТС, позволит бизнес-клиентам создавать современные гибридные приложения с использованием мощностей локальных ЦОДов МТС и глобального облака Microsoft Azure. При этом российские заказчики смогут выбирать, где развернуть новые виртуальные машины и хранить данные – в своем или партнерском дата-центре на территории страны или в глобальном облаке.

МТС стала первой компанией-партнером, которая предоставила корпоративным клиентам облачные сервисы Azure из собственных дата-центров, размещенных на территории России. Решение позволяет бизнес-заказчикам воспользоваться современными технологиями с соблюдением корпоративных требований к уровню безопасности IT-систем, а также обеспечить развернутые приложения компаний высокой скоростью отклика. Сервис сопровождается максимальным уровнем техподдержки как со стороны вендоров оборудования, на котором развернуто решение, так и со стороны ведущих экспертов корпорации Microsoft.

«Спрос на виртуальные продукты МТС стабильно растет на 20-35% ежемесячно. При этом наши клиенты все чаще интересуются созданием гибридных систем. Каждая вторая компания, которая обратилась в МТС за виртуальной инфраструктурой, запрашивает возможности взаимодействия между ресурсами частного и публичного облака. Партнерство с Microsoft позволит МТС удовлетворить этот спрос и расширить линейку собственных востребованных рынком облачных решений для корпоративного сегмента», – отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.

Сервисы Microsoft Azure на мощностях МТС и Azure Stack будyт доступны российским бизнес-клиентам в коммерческой эксплуатации с начала 2018 года. МТС представит аналогичные глобальному Azure ключевые сервисы с локализацией в России – Iaas, PaaS, Big Data, разные виды хранилищ, гибридные варианты резервных отказоустойчивых виртуальных ЦОДов, аренду лицензий и другие услуги, востребованные корпоративными клиентами.

«Облачный рынок в России находится в стадии активного роста и способствует цифровой трансформации бизнеса. Azure Stack – важнейшая часть облачной стратегии Microsoft. Он дает возможность создать настоящее гибридное облако и является платформой для гипер-конвергентной инфраструктуры, на которой возможна реализация любых решений от базовых услуг IaaS, промышленного интернета вещей до индустриального блокчейна, – сказал Дмитрий Халин, технический директор Microsoft в России. – За счет полной бесшовной интеграции сервисов Azure и Azure Stack российские заказчики смогут строить системы, которые «переносятся» между локальной площадкой и глобальными ЦОДами Azure, или наоборот. Это также дает возможности бесконечного масштабирования системы».