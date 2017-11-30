Iridium подготовила 10 спутников для четвертого запуска на орбиту

Iridium Communications объявила о том, что 10 спутников нового поколения Iridium Next для четвертого по счету запуска на орбиту уже проходят подготовку на космодроме Space Х на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии. Этот старт завершит первую половину пусковой кампании Iridium и Space X и будет первым из двух запусков Iridium Next на Space X Falcon 9 с повторно используемыми первыми ступенями. На данный момент четвертый запуск запланирован на 22 декабря 2017, в 17:32 по тихоокеанскому времени, резервная дата - 23 декабря.

В процессе четвертого запуска будет использована та же первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая выводила 10 спутников Iridium Next во время второго пуска в июне 2017 года. Таким образом, Iridium станет первой в истории компаний, которая повторно использует одну и ту же ракету.

По прибытию на площадку космодрома каждый спутник Iridium Next проходит несколько этапов подготовки, включая предстартовую сборку, заправку, установку полезной нагрузки под обтекатель. Далее спутники погружают по два в специально предназначенных для этого контейнеры с контролируемой температурой, чтобы обеспечить оптимальную среду.

«Мы приближаемся к середине пути, и с каждым запуском ускоряемся все больше, - сказал генеральный директор Iridium Мэтт Деш (Matt Desch). - Успех этого запуска приведет к тому, что группировка Iridium Next увеличится до 40 спутников, а это уже более половины общего количества спутников, требуемого для полноценной работы группировки нового поколения Иридий. Мы своими глазами видим, как растет скорость, емкость и пропускная способности сети по мере того, как мы продолжаем заменять действующие спутники на Iridium Next».

На данный момент группировка Iridium состоит из 66 спутников и делится на шесть полярно-орбитальных плоскостей, в каждой из которых по 11 спутников. 9 из тех 10 спутников, которые сейчас готовятся к отправке, предназначены для второй орбитальной плоскости; они будут введены в строй сразу после тщательного тестирования и проверки. Оставшийся спутник продолжит двигаться и примерно через год займет место в первой орбитальной плоскости в качестве запасного.

К этому моменту Iridium и Space X осуществили три запуска, каждый из которых вывел по 10 спутников Iridium Next; четвертый запуск доведет их общее количество на орбите до 40. Iridium заключил контракт со Space X на доставку на орбиту 75 спутников Iridium Next (из них 66 эксплуатационных и 9 резервных) в ходе восьми запусков.