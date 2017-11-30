Google: два стартапа из России вошли в пятый набор Launchpad Accelerator

Google объявила о том, что в состав пятого набора практико-ориентированной программы обучения Launchpad Accelerator вошли стартапы со всего мира, которые работают в разных сферах — от стандартизации медицинских документов до улучшения устройств для выявления рака молочной железы, в том числе, два стартапа из России — App in the Air и Voximplant.

Launchpad Accelerator — это шестимесячная программа Google, которая включает в себя двухнедельное интенсивное обучение в Сан-Франциско, а также консультации экспертов более чем 30 команд Google, специалистов ведущих технологических компаний и венчурных фондов Кремниевой долины и мира. Участники получат бесплатные кредиты на использование продуктов Google, тренинг по работе со СМИ, а также возможность продолжить работу с Google в своей стране.

Пятый набор приступит к обучению 29 января 2018 года в штаб-квартире Google Developers Launchpad в Сан-Франциско. Шестимесячная программа включит в себя двухнедельную стажировку с покрытием всех расходов.

Российский стартап App in the Air разрабатывает персональный ассистент для путешествий, помогающий отслеживать авиарейсы и изучать аэропорты.

Тема работы российского стартапа Voximplant – гибкая облачная коммуникационная платформа.