Dell EMC представила новые продукты Open Networking

Dell EMC в рамках своей инициативы Open Networking представила новые продукты и услуги, которые помогут удовлетворить требования к вычислительным сетям в компаниях, вставших на путь цифровой трансформации.

По данным IDC, к 2020 году бизнес 50% компаний из списка Global 2000 будет в основной степени зависеть от способности этих компаний создавать технологически улучшенные продукты, услуги и опыт пользовательского взаимодействия для удовлетворения возрастающих потребностей пользователей.

«Трансформирование ИТ-операций с целью получения доступа к абсолютно новым возможностям является базовой частью более масштабных процессов цифровой трансформации, имеющих место на предприятиях и у провайдеров услуг, — сказал Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент подразделения Networking, Enterprise Infrastructure and Service Provider Solutions. — Наши новые решения Open Networking и Ready Nodes предназначены для ускорения трансформации, повышения гибкости, сокращения издержек. Они помогают создавать новые услуги и приложения».

Новый коммутатор Dell EMC S4200-ON, созданный на базе типовых микросхем, представляет собой платформу с большим пакетным буфером и таблицами, поддерживающую стандарт 10/100GbE и предназначенную для ЦОД. Модель создана для исполнения роли стоечного коммутатора и соединения центров обработки данных — задачи, которая, как правило, решается путем применения проприетарных решений маршрутизации.

Модель Dell EMC S4200-ON предлагает в 500 раз увеличенные пакетные буферы по сравнению с обычными коммутаторами Dell EMC стандарта 10/100GbE; поддержку увеличенных объемов трафика «восток-запад» и повышенную производительность распределенных приложений, что делает модель идеальной для виртуальных сред; в 15 раз увеличенные таблицы по сравнению с обычными коммутаторами Dell EMC стандарта 10/100GbE, что делает новый коммутатор подходящим решением для создания распределенных ЦОД и решения задач маршрутизации; до 10 раз более высокую производительность работы с большими данными по сравнению с обычными стоечными коммутаторами Dell EMC; в 2-3 раза более низкие расходы на решение задач соединения дата-центров по сравнению с проприетарными аналогами.

«Возможности типовых микросхем впервые сравнялись с возможностями микросхем специального назначения в устройствах маршрутизации трафика в ядре сети, — отметил Алан Векель (Alan Weckel), основатель и старший аналитик 650 Group. — Очевидно, что в ближайшее время мы станем свидетелями битвы между поставщиками коммутаторов и маршрутизаторов как на уровне системы, так и уровне микросхем».

Успех цифровой трансформации на предприятиях и у провайдеров услуг зависит от наличия сетевых решений, способных обеспечить быстрое внедрение новых технологий, повышающих производительность и позволяющих использовать новые типы приложений. Решения стандарта 25GbE нового поколения разработаны с целью удовлетворить постоянно растущие потребности в производительности сетей и вычислительных систем.

Dell EMC предлагает два пути миграции решений на стандарт 25GbE. Первый способ подразумевает применение коммутатора Dell EMC Networking S5048 25/100GbE. Он подходит заказчикам, нуждающимся в расширении своих существующих 10GbE-сред и при этом имеющих встроенную опцию перехода на стандарт 25GbE. Организации просто, по мере готовности, заменяют обслуживающие сетевые карты 10GbE на 25GbE или приобретают высокопроизводительные серверы с встроенной поддержкой 25GbE и подключают их к коммутатору S5048.

Второй способ подходит заказчикам, нуждающимся в максимальной сетевой и вычислительной производительности. Он подразумевает применение серверов Dell EMC PowerEdge 14-го поколения, сетевых карт 25GbE и представленного недавно коммутатора S5148 на базе операционной системы OS10. Обладающая обратной совместимостью с 10GbE модель S5148 вкупе с OS10 Enterprise Edition предлагает ведущие возможности сетевых фабрик и автоматизации для частных облачных сред.

Dell EMC оснастила свою сетевую операционную систему OS10 Enterprise Edition новой функцией SmartFabric Services. Разработанная для частных облачных сред, гиперконвергентных инфраструктур и систем хранения данных, эта функция упрощает и автоматизирует процесс создания и управления матрицами центров обработки данных: возможность автоматического построения и управления архитектурами типа «leaf-spine»; автоматизация операций в сетевой фабрике с учетом состояния сети, автоматическое расширение фабрики, проверка топологии и помощь в обновлении; автономное построение, управление и устранение неисправностей в фабрике; единая панель управления всеми коммутаторами фабрики как одним логическим шасси.

Для того чтобы провайдеры услуг могли запускать новые услуги быстрее, а предприятия — быстрее реализовывать новые внедрения, компания Dell EMC создала три новых пакета Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) Ready Nodes. Они включают инфраструктурные решения Dell EMC для лучшего на рынке программного обеспечения для программно-определяемых распределенных сетей (SD-WAN) от Silver Peak Systems, VeloCloud Networks и Versa Networks. Инфраструктурные компоненты пакетов были заранее протестированы и предлагаются в интегрированном виде. Кроме того, пакеты Ready Nodes полностью созданы с учетом стандартов Dell EMC, на соответствие которым они были проверены. Пакеты позволяют заказчикам быстро и экономично развертывать SD-WAN решения и услуги.

Согласно IDC, в ближайшие пять лет наиболее сильно на рост рынка SD-WAN повлияет внедрение в организациях облачных, мобильных и аналитических технологий, а также больших данных. Согласно последнему прогнозу IDC, выручка от продаж инфраструктурных решений и услуг SD-WAN в среднем будет расти на 69,6% ежегодно и достигнет $8,05 млрд к 2021 г.

«На рынке еще мало решений SD-WAN. Однако их способность справляться с актуальными проблемами в области сетей заставляет предприятия без особых промедлений внедрять предлагаемую этой технологией динамическую архитектуру, — сказал Рохит Мехра (Rohit Mehra), вице-президент Network Infrastructure в IDC. — Традиционные сети WAN не были сконструированы с учетом облачных технологий, поэтому они плохо подходят для построения распределенных и облачных архитектур».

Коммутаторы Dell EMC S4200-ON и S5048-ON и операционная система OS10.4 появятся в продаже через официальных партнеров компании в IV квартале 2017 г.

Пакеты Ready Nodes для программного обеспечения от Silver Peak Systems и Versa Networks для внедрения технологии SD-WAN уже доступны через официальных партнеров компании. Пакет Ready Bundle для программного обеспечения от VeloCloud Networks ожидается в продаже в IV квартале текущего года.