В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий

«Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) объявила о том, что на сегодняшний день в единую базу данных электронных компонентов отечественного производства, формируемую специалистами холдинга, внесена информация о 50 тыс. изделиях.

Данные содержат полное описание электрических, габаритных и эксплуатационных характеристик электронных компонентов по разделам – «Микросхемы интегральные», «Приборы полупроводниковые», «Резисторы и конденсаторы», «Соединители электрические, изделия электроустановочные и присоединительные», «Трансформаторы, дроссели, линии задержки», «Приборы оптоэлектронные».

Разработчик информационной системы – Российский НИИ «Электронстандарт», предоставил доступ к базе данных сотрудникам 77 предприятий радиоэлектронной промышленности. При этом 39 предприятий заключили договоры использования ресурсов системы на постоянной основе, остальные знакомятся с ее возможностями в режиме временного доступа.

В число пользователей базы данных входят как производители компонентов, так и разработчики радиоаппаратуры на их основе. В частности, ресурсы системы используют специалисты предприятий «Росэлектроники» - например, петербургского НИИ «Вектор» и нижегородского НПП «Салют», холдингов uоскорпорации Ростех - НПП «Элтом» (Томилино, Московская обл., входит в холдинг КРЭТ), НПО «Молния» (Москва, входит в холдинг «Технодинамика»), Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» (ЦКБА, Омск, входит в холдинг «Высокоточные комплексы»).

Кроме того, доступ к базе данных получили, в частности, ГК «Спецэлектрон» (Москва), Казанский завод «Электроприбор» (входит в холдинг «Ак Барс»), КБ «Техника» (Санкт-Петербург), Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский, Свердловская обл., входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

Информационно-справочная система «Электронная компонентная база отечественного производства. Электрические, технические и эксплуатационные параметры» предназначена для обеспечения разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры актуальной информацией о характеристиках выпускаемых компонентов путем обеспечения доступа к открытой информации с применением интернет-технологий.

Система оснащена целым рядом опций, ориентированных на сокращение расходов и ускорение процесса выбора компонентов, оптимальных для разработки того или иного вида радиоэлектронной аппаратуры. В частности, в системе реализованы сервисы «личного кабинета разработчика», классификатора в соответствии с «Перечнем ЭКБ», утвержденным Минпромторгом, а также поисков по названию типономинала компонентов, их ТУ и диапазонам электрических характеристик, или по предприятию-изготовителю. Кроме того, система позволяет осуществлять учет запросов пользователей, что обеспечивает изготовителям компонентов возможность адресного маркетинга.