Сбербанк осуществил первую в России платежную блокчейн-транзакцию

Сбербанк объявил о том, что стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платежной блокчейн-транзакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric.

Партнерами Сбербанка и участниками пилотной транзакции выступили «Мегафон», «МегаЛабс», Альфа-банк, а также компания IBM.

Sberbank CIB выступил организатором процесса по исполнению перевода средств от плательщика до получателя с использованием технологии блокчейн. На ИТ-инфраструктуре Сбербанка установлен сервис определения единого порядка транзакций, удостоверяющий центр сети и клиентское веб-приложение с функционалом личного кабинета.

На стороне Сбербанка и Альфа-банка находились необходимые узлы сети блокчейн. Созданный технологический процесс является базовым сценарием, на основе которого должен быть разработан новый расчетный функционал.

«Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платёжную транзакцию на технологии IBM Blockchain, — отметила управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина. — Ценность применения данной технологии при проведении расчётов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов».