«Руссофт»: разработка ПО стала одной из самых престижных профессий России

Согласно данным опроса софтверных компаний, проводимого ежегодно ассоциацией «Руссофт», средняя зарплата профильных сотрудников российских софтверных компаний превысила к концу 2017 г. 90 тыс. руб. Данный показатель увеличился за год примерно на 10%, что более чем в 2 раза больше официального уровня инфляции. В конце 2016 г. разработчики ПО зарабатывали 82-84 тыс. руб.

Рост доходов программистов в рублевом выражении не прекращался все последние 20 лет, несмотря ни на какие кризисы. В предыдущие несколько лет рост был на уровне 5-10%. Поскольку почти во всех других отраслях зарплаты либо замораживались, либо снижались, разработчики ПО неуклонно поднимались в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий в России.

Расчеты «Руссофт» подтверждены результатами исследований рекрутинговых компаний. Например, по данным HeadHunter, в 2016 г. в ИТ-отрасли средняя зарплата составила 78 тыс. руб. В софтверных компаниях, которые представляют часть этой отрасли, доходы сотрудников чуть выше. Больше можно заработать только в добывающей промышленности (без предприятий, добывающих нефть и газ) — 104 тыс. руб. При этом нефтегазовая отрасль, которую аналитики выделили в отдельную категорию, в рейтинге HeadHunter оказалась на третьем месте с 76 тыс. руб.

Опережающие темпы роста доходов программистов привели к тому, что средняя зарплата в сфере разработки ПО стала к концу 2017 г. примерно в 2,3-2,4 раза выше, чем во всей российской экономике. При этом в регионах разница еще больше — до 2,5-2,8 раз, тогда как в Москве и Петербурге - в 1,6-1,8 раз.

Согласно расчетам «Руссофт», на конец 2016 г. в России работало 470-480 тыс. разработчиков ПО, включая сотрудников ИТ-служб предприятий различных отраслей. Из них занято непосредственно в софтверной индустрии (без учета зарубежных центров разработки) 132-137 тыс. специалистов.

Несмотря на неуклонный рост зарплат в рублевом выражении, многие программисты остаются недовольными уровнем своего дохода, поскольку привыкли его измерять в долларах или евро. После того, как в 2014-2016 года рубль обесценился по отношению к доллару более чем в 2 раза, средняя зарплата разработчика ПО в долларовом выражении снизилась за этот период на 31-35%. По итогам 2017 г. ожидается как рост среднего уровня заработной платы примерно на 10%, так и укрепление рубля по отношению к доллару (также примерно на 10%). Следовательно, доходы специалистов по разработке ПО вырастут в долларовом выражении более чем на 20%. Таким образом, докризисный уровень заработка еще не будет достигнут, но при таких темпах его роста в 2018 г. или в 2019 г. ежемесячный заработок программистов станет примерно таким же, каким он был в 2013 г.

Снижение средней зарплаты в долларовом выражении не привело к массовому оттоку кадров за рубеж. Однако часто потеря даже одного ключевого сотрудника является проблемой для конкретной компании, поскольку выезжают наиболее грамотные разработчики, владеющие иностранными языками. Судя по всему, численность тех высококлассных специалистов, которые покинули Россию, в 2016 г. увеличилась. Об этом говорит то, что доля опрошенных компаний, для которых миграция сотрудников за рубеж является проблемой, увеличилась с 14% в 2016 г. до 18% в 2017 г. Однако приток специалистов из ближнего зарубежья также возрос, так что в целом ситуация на рынке труда остается сбалансированной, хотя она продолжает ухудшаться.