«АльфаСтрахование» усилила безопасность данных в штаб-квартире с помощью решения InfoWatch

«АльфаСтрахование» и ГК InfoWatch завершили процесс внедрения DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor, предотвращающей утечку конфиденциальной информации и защищающую бизнес от внутренних угроз, в IT-инфраструктуру штаб-квартиры страховой компании. Проект с InfoWatch может быть расширен на региональные представительства страховщика.

«АльфаСтрахование» использует корпоративные системы защиты от утечек информации уже более четырех лет. В 2016 г. страховая компания приняла решение повысить эффективность защиты своих активов, именно тогда стартовал масштабный проект смены поставщика DLP-услуг.

По словам Михаила Фирсова, руководителя управления информационной безопасности «АльфаСтрахования», функционал DLP-системы необходимо было дополнить возможностями контентного анализа информационных потоков, блокировки нарушений, интеграции с системой управления событиями информационной безопасности (SIEM-системой). Кроме того, важным условием проекта была обязательная адаптация процесса реагирования на инциденты в соответствии с уже реализованной схемой их эскалации в компании.

В 2017 г. в «АльфаСтрахование» был произведен ввод DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor в эксплуатацию. В результате были существенно расширены направления по видам контролируемой конфиденциальной информации, а число ложноположительных срабатываний сократилось с 33% до 4%. Всего за полгода работы система смогла показать свою экономическую эффективность. Ее внедрение позволило существенно расширить охват защищаемых процессов передачи конфиденциальной информации, выявить в них слабые места и реализовать превентивные меры по предотвращению инцидентов, связанных с высокими репутационными рисками компании.

«Для «АльфаСтрахование» сохранность данных клиентов является одной из приоритетных задач. С учетом полученных результатов, мы решили использовать компетенции компании InfoWatch и в региональных филиалах «АльфаСтрахование». Результатом масштабного сотрудничества с InfoWatch станет безопасная работа с данными более чем семи тысяч сотрудников страховой группы», — сказал Михаил Фирсов.

«InfoWatch занимается защитой предприятий от внутренних угроз информационной безопасности уже более 14 лет, за это время у нас накоплен значительный опыт работы в различных отраслях, — отметил директор по продажам ГК InfoWatch Константин Левин. — Это позволяет нам выдерживать высокую конкуренцию со стороны российских и глобальных вендоров. С технологической точки зрения мы предлагаем наиболее интересные решения, эффективность которых подтверждают сами пользователи. Это особенно важно в тех сферах деятельности, где ценность конфиденциальной информации, предотвращение утечек данных и защита бизнеса от внутренних угроз являются ключевыми элементами».