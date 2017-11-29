2TEST помогла СУЭК создать сеть связи на шахтах Кузбасса

2TEST, российский производитель и поставщик промышленного оборудования связи, объявила об участии в организации системы мониторинга на шахтах Кузнецкого угольного бассейна (СУЭК-Кузбасс, г. Кемерово).

В рамках проекта специалистами 2TEST были предложены и поставлены промышленные модемы Westermo DDW-120 для передачи данных с модульных программируемых контроллеров в системе автоматизации контроля и управления горно-шахтным оборудованием.

Промышленные Ethernet-модемы данного типа являются наиболее подходящим решением для организации сети связи распределенных систем промышленной автоматизации и безопасности — для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях температурных колебаний, повышенной влажности, сильных вибраций и электромагнитных полей.

Высокие технические показатели, простота эксплуатации и обслуживания данных модемов отвечают современным требованиям построения экономически эффективных автоматизированных систем управления (АСУ) в топливно-энергетической промышленности, транспортном машиностроении и других отраслях.

Ethernet-модемы Westermo DDW-120 имеют следующие ключевые особенности: передача данных на большие расстояния (до 15 км); скорость передачи данных Ethernet до 15.3 Мбит/с по одной витой паре; до 30 Мбит/с по двум парам; длительный срок наработки на отказ — 1,18 млн часов; широкий диапазон входных напряжений от 10 В до 60 В постоянного тока с возможностью резервирования; повышенная устойчивость к внешним воздействиям (рабочая температура -40⁰С до +70⁰С, устойчивость к вибрации, ударам, электромагнитным излучениям); обеспечение передачи VPN для IPsec; совместимость с протоколами MODBUS/TCP и Profinet IO; возможности удаленной диагностики.