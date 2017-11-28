Commvault объявила о партнерстве с Google Cloud

Commvault объявила о новом стратегическом партнерстве с Google Cloud, которое поможет предприятиям использовать различные облачные сервисы, доступные на облачной платформе Google Cloud Platform. Объявление об этом партнерстве стало одним из событий ежегодной конференции для заказчиков Commvault GO.

Адам Мейсси (Adam Massey), один из руководителей Google, в своей презентации на пленарной сессии конференции рассказал, как сотрудничество способно удовлетворить растущий спрос на защиту данных в быстро развивающихся многооблачных гибридных ИТ-средах, для которых нужно обеспечить гибкость, безопасность, высокую доступность и динамичное реагирование на потребности бизнеса.

Объявление о партнерстве с Google Cloud Platform открывает новые возможности для быстрого масштабирования и внедрения инноваций у корпоративных заказчиков, а также повышает безопасность хранения и использования данных в облаке, совершенствует их защиту. Поддерживая все четыре класса хранения контентных репозиториев Google Cloud Platform (Coldline, Nearline, Regional и Multi-Regional), Commvault помогает заказчикам оптимизировать свои инвестиции в облака за счет правильного баланса между доступом к данным и стоимостью их хранения.

Согласно недавнему опросу руководителей компаний о облаках, который был проведен Commvault совместно с CITO Research, 56 процентов опрошенных организаций либо уже перевели все свои бизнес-приложения в облака, либо планируют сделать это в будущем. Отвечая на вопросы другого исследования, проведенного MIT Sloan по заказу Google, 75 процентов руководителей бизнеса и ИТ заявили, что в их компании облака в основном используются для хранения данных. Эти результаты исследований указывают на важность внедрения облачных технологий для модернизации ИТ-процессов, улучшения эффективности операций и динамичности бизнеса.

«Нашим корпоративным клиентам нужна поддержка перехода на Google Cloud Platform, в том числе полная защита данных, - сказал Адам Мейсси, директор по стратегии технологического партнерства, Google Cloud. - Commvault поможет нашим клиентам быстрее провести миграцию, упрощая и ускоряя перевод данных на платформу Google Cloud Platform».

Технологии сжатия данных и глобальной дедубликации Commvault помогают предприятиям быстро переместить в Google Cloud Platform большие объемы данных, обеспечивая при этом высокую эффективность расходов. Платформа Commvault предоставляет полную картину состояния данных, которые хранятся как внутри предприятия, так и в облаке, что упрощает управление данными и выполнение связанных с этим требований законодательства, а также сокращает расходы на их хранение. При использовании платформы Commvault данные передаются и хранятся с применением стандартных механизмов шифрования, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Стратегическое партнерство Commvault и Google Cloud предоставит предприятиям возможность трансформировать свой бизнес за счет внедрения универсального решения для управления данными, в том числе резервного копирования, восстановления, управления и обнаружения данных внутри предприятия, в Google Cloud Platform и других облачных средах.

«Корпоративным клиентам нужна гибкость для обеспечения высокой доступности и уменьшения рисков во всей инфраструктуре данных, поэтому мы поддерживаем так много опций хранения в облаках, - отметил Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. - Наша аналитика использования облаков, а также последние исследования выявили рост спроса на Google Cloud Platform как высокопроизводительное, гибкое и надежное решение для заказчиков. С помощью надежной Commvault Data Platform мы помогаем заказчикам из государственного и корпоративного сектора воспользоваться преимуществами Google Cloud Platform при переходе к использованию нескольких облачных сервисов».

Commvault предоставляет клиентам Google Cloud Platform возможность безопасного управления, перемещения и использования данных. Commvault поддерживает большинство популярных приложений корпоративного класса, которые могут работать в облаке Google Cloud Engine, в том числе различные файловые системы Windows, Unix и Linux, приложения и базы данных SAP, Exchange, Oracle и DB2, а также приложения для работы с большими данными, включая GPFS, Mongo DB и Hadoop. Commvault также предлагает функции управления данными на платформе Google Cloud Platform для приложений пакета GSuite, например, Gmail и Google Drive, включая резервное копирование, восстановление и управление данными.

Поддержка Commvault платформы Google Cloud Platform обеспечивает защиту данных для крупномасштабных проектов миграции в облако по методике lift-and-shift. быстрый комплексный поиск по нескольким облачным хранилищам с отображением результатов поиска в одном окне, поддержку управления данными, их перемещения и использования для всех четырех классов хранения Google Cloud Storage: Coldline, Nearline, Regional и Multi-Regional, избыточность данных для любого класса хранения Google Cloud Storage, возможность восстановить данные там, где они нужны, - в корпоративном дата-центре, в другом хранилище, в том же облаке либо в другом облаке, оптимизацию хранения данных: создание больших дедуплицированных пулов хранения с гранулярным контролем перемещения данных и приложений между облаками либо между регионами в пределах одного облака.

Быстрая защита данных с повышенной безопасностью для приложений корпоративного класса, работающих в Google Cloud Platform включает: приложения, включая стандартные файловые системы ОС Windows и Linux; приложения и базы данных, например, SQL Exchange, Oracle и DB2; приложения SaaS, например, Office 365; приложения для работы с большими данными, например, GPFS, MongoDB и Hadoop; резервное копирование заказных приложений, используя API-интерфейсы Commvault. Поддержка Gmail и Google Drive обеспечивает резервное копирование и восстановление данных с Google Cloud Platform с централизованным управлением с помощью единой платформы Commvault.