«Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше»

Группа «Астерос» объявила о развертывании современного комплекса инженерных, ИТ и мультимедийных систем для штаб-квартиры ВТБ в деловом квартале «Невская ратуша». Это третий проект «Астерос» по оснащению офисов банка: «Невская ратуша» станет «визитной карточкой» ВТБ в Северной столице.

«Невская ратуша» – проект группы ВТБ в центральном районе Санкт-Петербурга. Административно-деловой комплекс объединяет здания органов исполнительной власти, бизнес-центры с офисами класса А, гостиницы, объекты торговой и сервисной инфраструктуры, а также общественные пространства.

В конце 2017 года в «Невскую ратушу» переедут 15 комитетов петербургского правительства, а также три казенных учреждения администрации. Здесь же расположится штаб-квартира ВТБ. Банк займет восьмиэтажное здание общей площадью около 40 тысяч кв. м. Для организации ежедневной работы нового офиса заказчику потребовалась высокопроизводительная современная ИТ-инфраструктура, создание которой было доверено группе «Астерос».

«Офис ВТБ в Санкт-Петербурге будет соответствовать всем корпоративным стандартам банка и требованиям к функциональности и комфорту офиса, его безопасности, удобству для сотрудников и клиентов. Безусловно, ИТ-инфраструктура – это база для надежной и бесперебойной работы банка, именно поэтому мы доверили ее давнему партнеру – группе "Астерос", с которой сотрудничаем более 12 лет по различным инфраструктурным проектам. В результате создана гибкая, масштабируемая и надежная ИТ-инфраструктура, позволяющая ИТ-департаменту ВТБ качественно и эффективно поддерживать бизнес-процессы банка», – сказал Сергей Баранов, руководитель департамента информационных технологий банка ВТБ.

На восьми этажах «Невской ратуши» команда «Астерос» развернула высокотехнологичный комплекс ИТ и инженерных систем, включая прокладку кабельной канализации, строительство интеллектуальной структурированной кабельной системы, электрораспределительной сети для ИТ-оборудования и рабочих мест сотрудников, системы коллективного приема телевидения, установку фальшполов для ИТ-помещений, создание систем мониторинга ИТ-инфраструктуры, кондиционирования для ИТ-оборудования.

При проектировании ИТ-систем офиса ВТБ интегратор использовал технологию информационного моделирования BIM (Building Information Modeling). Для поддержки мощной инфраструктуры, обрабатывающей все бизнес-процессы банка, построено 16 технических помещений, включая машинный зал и 15 кроссовых комнат, главная из которых оснащена «холодным коридором» для размещения специфического ИТ-оборудования. Кроме того, команда «Астерос» создала мультимедийные системы для более 100 помещений в здании «Невской ратуши.

«Старт проекта в "Невской ратуше" пришелся на самый разгар экономического кризиса, однако это не помешало нам завершить все работы с соблюдением сроков. Во многом это заслуга объединенной проектной команды "Астерос" из московского и петербургского подразделений, которая уже знакома с требованиями, предъявляемыми заказчиком к технологическому оснащению своих зданий. Накопленный опыт был применен в питерской штаб-квартире ВТБ: офис обеспечен надежной инфраструктурой, учитывающей текущие и будущие потребности бизнеса. Благодаря применению высококлассных технических решений, передовых линеек оборудования и программных комплексов, мы смогли предоставить заказчику новейшие эффективные инструменты для решения его бизнес-задач», – отметил Вячеслав Тикконен, директор проекта группы «Астерос».

Ранее в 2015 году команда интегратора развернула высокотехнологичный современный комплекс инженерных и ИТ-систем в здании банка площадью 20,6 тысяч кв. м в Москве на Воронцовской улице. В нем разместились структурные подразделения и дочерние компании группы ВТБ. В 2011 году «Астерос» построил инновационную ИТ-инфраструктуру офиса группы ВТБ в башне «Федерация» ММДЦ Москва-Сити. Крупнейший в России и в Восточной Европе проект охватил 34 этажа общей площадью 60 000 кв. м. В рамках проектных работ создано более 20 систем, включая два центра обработки данных, дилинговый центр, центр мониторинга ИТ-инфраструктуры и другие вычислительные комплексы.

Структурированная кабельная система в офисе ВТБ реализована на базе оборудования SYSTIMAX компании CommScope. Для её работы в здании штаб-квартиры проложено более 30 км кабельных трасс, установлено около 10 тысяч медных и более 6 тысяч оптических портов, для коммутации которых используется интеллектуальная система imVision. Кроме того, ряд ключевых ИТ-систем заказчика создан с помощью решений чешского производителя Conteg. Это основа для системы мониторинга ИТ-инфраструктуры, шкафы и стойки для СКС, межрядные кондиционеры закрытой архитектуры во всех ИТ-помещениях и открытой – для «холодного коридора». При построении электрораспределительной сети для ИТ-оборудования использовались токовые шины и блоки распределения электропитания Conteg, а для рабочих мест сотрудников – продукция компаний OBO Bettermann, ABB, Legrand. В общей сложности в проекте было использовано более 40 км электрического кабеля.

В рамках создания комплекса мультимедийных систем в здании «Невской ратуши» команда «Астерос» оснастила переговорные комнаты малого типа площадью до 20 кв. м ЖК-панелями Samsung с диагональю 55 дюймов, кодеками видео-конференц-связи Cisco и системами управления Crestron. Помещения стандартного типа площадью до 35 кв. м оборудованы профессиональными ЖК панелями Samsung с диагональю 75 дюймов, акустическими системами Bose, а также системой управления освещением, звуком, коммутацией аудио- и видеосигналов Crestron. Для VIP переговорных площадью 90 кв. м поставлены профессиональные ЖК-панели Samsung с диагональю 75 дюймов и акустические системы Bose более высокого класса. В зале правления размещен ЖК-дисплей Philips с диагональю 98 дюймов и разрешением Ultra HD (4K), создана система видео-конференц-связи Cisco, установлены пульты конгресс-системы премиального уровня DIS и высококачественные акустические системы в связке с отказоустойчивым усилителем мощности Bose, а также система управления, обработки и коммутации аудио-, видеосигналов на базе оборудования Crestron.