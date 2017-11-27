В Нижегородской области прошли публичные онлайн-слушания Закона о бюджете в режиме

Министерство финансов Нижегородской области провело публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Публичные слушания проходили в очной форме, а также в заочной форме на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Любой гражданин мог зарегистрироваться на сайте в качестве участника публичных слушаний, ознакомиться с материалами бюджета и внести свои предложения.

В рамках построения регионального сегмента электронного бюджета на сайте создана информационная площадка для граждан и журналистского сообщества в целях освещения позиции правительства для всех заинтересованных граждан и представителей прессы в части направлений бюджетной политики.

На сайте велась прямая трансляция публичных слушаний, которую просмотрели 6 360 пользователей, в том числе с применением мобильных устройств. В качестве участников слушаний зарегистрировались 2 204 человека. Большинство вопросов и предложений касались повышения заработной платы в различных сферах, ситуации с обманутыми дольщиками и подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Участники публичных слушаний рекомендовали депутатам Законодательного собрания Нижегородской области принять Закон Нижегородской области "Об областном бюджете Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный Правительством Нижегородской области.

Это не первый опыт применения Министерством финансов Нижегородской области данного подхода в работе с обществом и гражданами, но уникальное событие. Запуск первых в России публичных слушаний в заочной форме интерактивной online-трансляции, как нового способа реализации принципа открытости бюджетного процесса в Нижегородской области состоялся в 2015 году и был признан успешным. В 2016 году эта идея получила реальное воплощение в более технологически развитом формате и определила перспективные направления развития среды «Электронный бюджет Нижегородской области» посредством применения передовых информационных технологий.

Доходы областного бюджета Нижегородской области на 2018 г. сформированы в объеме 138,9 млрд руб., в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в сумме 14,3 млрд руб. На 2019 г. доходы областного бюджета составляют 139,7 млрд руб., на 2020 г. – 144,3 млрд руб.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2018 год спрогнозированы в объеме 124,6 млрд рублей, что составляет 104,9% к уровню 2017 года. На 2019 год налоговые и неналоговые доходы составляют 129,3 млрд. рублей, на 2020 год – 134 млрд. рублей.

Расходы областного бюджета на 2018 год спрогнозированы в объеме 138 млрд рублей, что составляет 103,6% к бюджету 2017 года. На 2019 год расходы областного бюджета составляют 137,3 млрд. рублей, на 2020 год – 139,8 млрд. рублей.

В соответствии с Уставом области выдержана социальная направленность бюджета — расходы на отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физкультура и спорт) составят в 2018 году – 96,5 млрд рублей или 70% в общих расходах бюджета.

Областной бюджет Нижегородской области на 2018 год сформирован с профицитом в размере 917,1 млн рублей.