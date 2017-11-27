«Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья.

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») установила в отделениях почтовой связи современные видеокамеры, передающие изображения в формате высокой четкости.

В настоящий момент видеокамерами оснащены отделения с большой загруженностью, расположенные в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Красногорске, Люберецах, Мытищах, Одинцове, Подольске и Химках - там, где сейчас идет активное строительство нового жилья и качеству услуг почтовой связи придается большое значение.

На базе макрорегиона Москва создан единый ситуационный центр, который в режиме реального времени по данным с камер видеонаблюдения отслеживает эффективность работы почтовых отделений. Если сотрудники центра отмечают в отделении повышенный клиентский поток, они незамедлительно связываются с начальником отделения и руководством почтамта для принятия дополнительных мер по ускорению обслуживания клиентов.

«Система видеонаблюдения зарекомендовала себя как эффективный инструмент, который позволяет в режиме реального времени контролировать клиентский поток наиболее загруженных отделений и существенно снизить количество обращений относительно работы почтовых офисов. Кроме того, внедрение данной системы дало возможность руководству быстро применять операционные и технологические изменения для улучшения качества предоставляемых услуг», - сказала региональный управляющий макрорегиона Москва Алла Бондаренко.

При передаче данных с IP-видеокамер используется защищенный протокол, что гарантирует конфиденциальность информации. Благодаря облачным технологиям «Акадо Телеком» сотрудники Почты России получают через web-интерфейс круглосуточный доступ к видео. Техническая поддержка системы видеонаблюдения осуществляется в режиме 24/7.

Выполненные работы являются частью совместного масштабного проекта по организации облачного видеонаблюдения на ключевых объектах Почты России. В этом году оператор связи уже организовал систему облачного видеонаблюдения в 497 отделениях почтовой связи Москвы и 124 почтовых отделениях Московской области. Также к дополнительному видеонаблюдению был подключен и логистический центр Почты России около аэропорта Внуково.

«Акадо Телеком» и Почта России намерены продолжить сотрудничество в части эффективного использования облачных технологий.