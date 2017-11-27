Acronis интегрировала Data Cloud с системой Autotask Professional Services Automation

Acronis объявила об интеграции решения Acronis Data Cloud с системой Autotask Professional Services Automation (PSA). Теперь сервис-провайдеры смогут гибко формировать пакетные предложения по защите данных напрямую с консоли Autotask.

Подключив к Autotask консоль управления Acronis Data Cloud, сервис-провайдеры смогут полностью автоматизировать создание запросов в Autotask на основании уведомлений от Acronis Data Cloud, предоставление услуг по защите данных и выставление счетов пользователям, установление уровней использования сервисов Acronis Data Cloud клиентами на основании планов Autotask.

«В ответ на запросы поставщиков услуг, желающих предоставлять сервис защиты данных конечным клиентам, мы разработали простую в использовании и легкую в интеграции платформу, построенную на облачной гибридной архитектуре. Теперь эта платформа интегрирована с решением Autotask и позволяет запустить услуги по защите данных для конечных клиентов максимально быстро», – отметил Гайдар Магдануров, глобальный директор по маркетингу компании Acronis.

Сейчас Autotask полностью интегрируется с Acronis Backup Cloud – самым полным решением класса Backup-as-a-Service в мире, которое поддерживает более 20 разных платформ, включая виртуальные, физические и облачные среды. А в ближайшие месяцы интеграцию получат Acronis Disaster Recovery Cloud, Acronis Files Cloud и другие решения Acronis Data Cloud.

Недавно объявленное слияние корпорации Autotask с компанией Datto никак не изменило стремление Acronis поддерживать пользователей программного обеспечения Autotask. Acronis и Autotask остаются идеальным тандемом для сервис-провайдеров, стремящихся предоставлять своим клиентам самые инновационные, простые в использовании и комплексные услуги по защите данных.

«Данные – это один из самых ценных коммерческих активов. Поэтому их защита от случайных или злонамеренных угроз с помощью удобных и надежных решений для резервного копирования является крайне важной», – сказал Лен ДиКонстанцо, старший вице-президент по развитию бизнеса корпорации Autotask. – Интеграция Acronis Data Cloud с Autotask поможет поставщикам с легкостью расширять и формировать новые пакеты услуг, а пользователям получать востребованные сервисы для защиты данных на выгодных условиях».

Acronis предлагает 30-дневную полнофункциональную пробную версию Acronis Data Cloud, которая может быть интегрирована с Autotask и прочими решениями типа PSA.