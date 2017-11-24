«Яндекс.Касса» перешла на новую технологическую платформу

«Яндекс объявил о запуске новой технологической платформы сервиса «Яндекс.Касса». С ее помощью компании теперь могут подключить прием онлайн-платежей еще быстрее, чем раньше, использовать систему офферов для увеличения продаж и получать ключевую бизнес-аналитику.

В основе технологической платформы «Яндекс.Кассы» лежит новый API. Через него можно настроить прием платежей с банковских карт, из электронных кошельков, со счетов мобильных номеров, через интернет-банкинги и другими популярными способами.

API позволяет также подключить специальные функции «Кассы» — например, привязку банковских карт, холдирование и возврат денег, поддержку онлайн-кассы. Компания может использовать сразу все возможности или только некоторые. Подключение происходит в режиме «одного окна» — по единому техническому протоколу. Благодаря этому для платежей время подключения сокращается в 1,5 раза, для специальных функций — в 3 раза.

В «Яндекс.Кассе» появился также новый инструмент — офферная система. Она поможет интернет-магазинам и другим сервисам привлечь новых покупателей и увеличить продажи. Для этого нужно загрузить в «Кассу» оффер — к примеру, подарок за покупку или скидку на товары.

Пользователь увидит это спецпредложение после того, как через «Кассу» оплатит заказ на любой другой онлайн-площадке. Касса показывает людям офферы в зависимости от их личных предпочтений — для этого она применяет технологии на базе машинного обучения. Магазин платит вознаграждение «Кассе», только если покупатель зайдёт на его сайт и использует оффер. Если затем человек сам вернётся в магазин — уже без оффера, — снова платить за это не придётся. Тесты показали, что офферная система помогает небольшим интернет-магазинам повысить продажи в среднем на 20%.

Кроме того, клиенты «Яндекс.Кассы» теперь могут посмотреть в личном кабинете аналитику по платежам за любой период: общую выручку, количество продаж, средний чек и суммы возвратов. Эти данные можно использовать в базовом управленческом учёте, для оценки эффективности маркетинговых акций и работы поставщиков.

«Главная цель Яндекс.Кассы — обеспечить передовыми платёжными и маркетинговыми технологиями компании самых разных масштабов. Наша новая платформа решает эту задачу. Она позволяет сэкономить время и ресурсы при подключении любых возможностей Кассы, а ещё приносит дополнительную выгоду. Офферы помогут привлечь новых покупателей, а инструменты аналитики — быстро и точно оценить эффективность маркетинговых решений», — сказал Александр Магомедов, коммерческий директор «Яндекс.Денег».

По данным компании Nielsen, доля популярных товаров, которые продаются по промоакциям, растёт. За первые шесть месяцев 2017 года она составила 58%, годом ранее эта цифра была меньше — 54,5%. Чаще всего со скидкой люди покупают стиральные порошки (85%), кондиционеры для белья (84%), ром (74%), виски (69%), средства для мытья посуды (65%), сладкую газировку и плиточный шоколад (по 64%). Дальше в топе самых продаваемых по акциям товаров — гели для душа (62%), шампуни (60%), кофе (59%), соки и текила (по 58%).