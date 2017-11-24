TP-Link представила потолочную Wave 2 и MU-MIMO точку доступа CAP1200

TP-Link представила новую потолочную точку доступа линейки Auranet: CAP1200. Потолочная точка доступа CAP1200 по сравнению с предыдущими моделями поддерживает 802.11AC Wave 2 для бизнес-сетей высокой плотности и технологию MU-MIMO.

Благодаря технологии MU-MIMO стандарта 802.11ac Wave 2 CAP1200 обеспечивает Wi-Fi до 1200 Мбит/с одновременно нескольким пользователям без задержек в двух диапазонах, гарантируя непрерывную работу VoIP-приложений и конференцсвязи, и максимальную скорость даже при перемещении.

Основные характеристики новинки: скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с: до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц; поддержка 802.11ac Wave 2; Fast roaming (802.11k) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские устройства с одной точки доступа на другую; аппаратный Wi-Fi контроллер обеспечивает простое управление множеством точек доступа CAP; поддержка Power over Ethernet (802.3af) для удобной установки; установка на стене или потолке; портал аутентификации для удобного доступа гостей в сеть Wi-Fi; Multi-SSID обеспечивает несколько сетей Wi-Fi для различных типов пользователей; переключение режимов FAT/FIT (standalone/controlled).

На потолочную точку доступа CAP1200 действует гарантия 3 года. Рекомендованная цена новинки составляет $195,83.