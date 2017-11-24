Смартфон OPPO F5 появится в российских магазинах. Цена

OPPO объявила о запуске в продажу нового камерофона F5 на российском рынке. С 25 ноября модель можно приобрести в магазинах розничных сетей Евросеть, «М.Видео», «МегаФон» и «Связной».

OPPO F5 отличается 6-дюймовым дисплеем и обладает технологией SelfieTune, которая основана на искусственном интеллекте. SelfieTune умеет распознавать каждое лицо в кадре и подбирает индивидуальную обработку селфи в зависимости от пола, возраста и типа кожи людей на фото.

Новинка оснащена 20 МП фронтальной и 16 МП -основной камерами с апертурой f/2.0 и f/1.8 соответственно.

Позже в продаже появятся две другие версии устройства — F5 6GB и F5 Youth, которые дадут поклонникам бренда новые возможности выбора.

Рекомендуемая цена смартфона OPPO F5 составляет 24 990 руб.