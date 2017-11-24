«Ред Софт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов

«Ред Софт» и «Базальт СПО» объявили об успешном тестировании двух продуктов из линеек разработчиков: СУБД «Ред База Данных» (компании «Ред Софт») и операционных систем семейства Альт , в том числе сертифицированной ФСТЭК России Альт Линукс СПТ 7.0 (компании «Базальт СПО»).

Подтверждена полная совместимость и корректность работы продуктов, что позволяет рекомендовать промышленную сертифицированную СУБД с открытым кодом Ред База Данных в качестве СУБД для Альт Линукс СПТ 7.0, сертифицированной ФСТЭК России.

Данное тестирование способствует углублению технологического партнерства компаний, что является стратегически важным в условиях необходимости расширения возможностей для организации IT-инфраструктуры и эффективного импортозамещения.

СУБД «Ред База Данных» - современная промышленная СУБД с открытым кодом, по основным параметрам не уступающая промышленным СУБД, разрабатываемых лидерами мирового рынка баз данных. Входит в Единый реестр российских программ и баз данных. Сертифицирована ФСТЭК России.

«Альт Линукс» – функциональные, защищенные и доступные операционные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которых можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.

Операционные системы «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер», «Альт Образование» и «Альт Линукс СПТ» 7.0 (сертифицированная ФСТЭК России) входят в Единый реестр российских программ и баз данных.