Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018

Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о переносе обязательной электронной ветеринарной сертификации. В целях обеспечения эффективности внедрения и эксплуатации системы ГИС «Меркурий» сроки окончательного перехода продлят до 1 июля 2018 года.

Изменения коснутся всех категорий поднадзорной продукции и позволят временно, до 1 июля 2018, не осуществлять оформление электронных ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД), а также в случае отсутствия технической возможности.

За перенос сроков выступает и Министерство экономического развития РФ. Где, по официальным данным, на рассмотрении находится Проект № 02/04/10-17/00073995, предусматривающий отсрочку для покупателей и производителей всех категорий товаров, за исключением уловов водных биологических ресурсов и продукции из них.

E-COM (EXITE) анонсировала старт разработки решения по взаимодействию с системой – Шлюз «EDI-Меркурий», подписав соглашение с Россельхознадзор в декабре 2016 года. В рамках реализации решения специалисты EXITE предложили свести работу с ВСД к привычному обмену EDI-сообщениями. Это позволяет автоматизировать оформление и гашение транспортных и производственных ВСД, управление списками номенклатуры и списком контрагентов в ГИС «Меркурий» при минимальных изменениях в учётной системе.

«В основу решения E-COM (EXITE) легло взаимодействие с Ветис.API 2.0, ориентированное на автоматизацию работы с ГИС «Меркурий» для крупного и среднего бизнеса», - отметил руководитель проекта Шлюз «EDI-Меркурий» Рашид Мухарлямов.

Впервые версия 2.0 была опубликована на сервере отладки ГИС «Меркурий» 22 ноября 2017 года. По словам Мухарлямова, релиз Ветис.API 2.0 позволил возобновить продуктивную отладку шлюза, но это не скажется на развитии решения и подключение контрагентов к новой версии начнется по графику, в феврале 2018 года.