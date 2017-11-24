«М.Видео» и «Эльдорадо» представили аналитику российского рынка ноутбуков с начала 2017 года

«М.Видео» и «Эльдорадо» оценили российский рынок ноутбуков за девять месяцев 2017 года. Доля онлайн-продаж портативных компьютеров составила 26%.

Онлайн-продажи ноутбуков в России за девять месяцев 2017 года достигли 15,1 млрд рублей и 453 тысяч штук, показав прирост относительно аналогичного периода прошлого года на 14% в денежном выражении и почти на 17% в штуках. Доля интернет-продаж в сегменте лэптопов достигла рекордного значения: за девять месяцев 2017 года она составила 26%. То есть, каждый четвёртый ноутбук в России приобретается через интернет.

Всего в январе-сентябре 2017 года россияне купили 1,8 млн ноутбуков на 55 млрд рублей. Рынок лэптопов вырос на 4% в штуках и 3% в деньгах по сравнению с тремя кварталами прошлого года. Таким образом, средняя стоимость ноутбука за девять месяцев 2017 года составила 31 тыс. рублей – на уровне аналогичного периода прошлого года. Средний чек онлайн – на 10% выше.

В топ-5 самых популярных у российских пользователей брендов лэптопов входят Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo.

На «М.Видео» и «Эльдорадо» приходится примерно треть российского рынка ноутбуков. За девять месяцев онлайн-продажи «М.Видео» выросли на 33% в штуках, а в третьем квартале рост онлайна превысил 70%, вдвое быстрее рынка. В «Эльдорадо» пользуются популярностью устройства с большими экранами – за девять месяцев 2017 продажи ноутбуков с диагональю 15-16,9 и 17 дюймов в среднем показали рост на 32%.

Наибольшую динамику на российском рынке лэптопов демонстрирует сегмент медиабуков. Это бюджетные устройства с базовым набором технических параметров и небольшим объёмом памяти, ориентированные на работу с офисными программами и хранение данных в облачных сервисах. Продажи медиабуков в январе-сентябре 2017 года выросли более чем на 100% по сравнению с прошлым годом. Также растёт сегмент классических лэптопов с диагональю экрана от 12 до 15 дюймов, которые заменяют пользователям стационарные компьютеры.

Рынок игровых ноутбуков продолжает наращивать обороты. Объем рынка в штуках за девять месяцев 2017 года вырос более чем в 2,5 раза до 78 000 штук. Наибольшие темпы роста рынок продемонстрировал в третьем квартале (прирост более 200%). Все крупнейшие производители ноутбуков развивают свои игровые линейки. Если в 2016 году 80% рынка занимали два бренда – ASUS и MSI, то теперь в конкурентную борьбу за геймеров активно включились Dell, HP и Lenovo. По итогам девяти месяцев 2017 года именно три последних бренда показывают положительную динамику и совокупно занимают около 35% рынка игровых лэптопов. Доля Dell выросла вдвое относительно 2016 года, а доли HP и Lenovo – втрое.