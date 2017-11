«Крок» и HPE анонсировали новые технологии для цифровой трансформации

«Крок» и Hewlett Packard Enterprise впервые в России представили концепцию Memory-Driven Computing и рассказали, как предприятиям подготовить локальную ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации. На мероприятии «Крок» на примере отраслевых кейсов также показал, как оптимизировать работу с данными и извлечь из них новые ценности для создания дополнительной стоимости.

На мероприятии состоялось онлайн-включение из лаборатории HPE в Форт-Коллинсе в США, в ходе которого вице–президент и заместитель директора лаборатории HPE Эндрю Уилер рассказал о разработках, ведущихся на текущих этапах проекта. По его словам, новое поколение вычислительной архитектуры в перспективе позволит масштабировать используемые вычислительные ресурсы до практически безграничных объемов, удерживать в памяти и анализировать все цифровые процессы на планете одновременно. Это сократит время вычислений и даст практически неограниченную производительность для обработки огромных объемов данных.

«Представленный в середине 2017 года прототип новой вычислительной архитектуры, разработанной компанией Hewlett Packard Enterprise в рамках исследовательского проекта «The Machine» имеет 160 ТБ оперативной памяти и способен одновременно работать с объемом данных, трехкратно превышающим содержимое всех книг, хранимых в Российской государственной библиотеке (приблизительно 160 миллионов книг). Никогда прежде система с общей памятью не могла обрабатывать массивы данных такого размера, и это — всего лишь часть огромного потенциала архитектуры Memory-Driven Computing», — сказал Мартин Мозер, Hybrid IT Sales and PreSales директор региона CEEMA Central Eastern Europe Middle East and Africa и амбассадор проекта «The Machine».

Концепция «Крок» «умное хранение данных» помогает заказчикам повысить скорость обработки информации и качество аналитики, сокращая time-to market новых продуктов и услуг, позволяя найти баланс между производительностью и объемом инвестиций в вычислительную инфраструктуру. Основная идея концепции — разделение данных на «горячие» и «холодные» в зависимости от частоты их использования в критичных бизнес-сервисах. При этом «горячие» данные хранятся на высокопроизводительном оборудовании, а «холодные» — редко используемые — на медленных носителях.

«ИТ-подразделения должны сосредоточиться на цифровизации и сервисах для конечных потребителей. Заказчикам необходимо адаптировать инфраструктуру к цифровой трансформации, чтобы не проиграть борьбу за новые рынки. Совместно с HPE мы показали технологию, способную кардинально изменить традиционные взгляды на скорость вычислений. Понимая это, «Крок» первым исследует эти инновации и стремится предоставлять доступ к ним, предлагая заказчикам решения и сервисы, основанные на самых передовых разработках от глобальных технологических лидеров, таких как HPE», — сказал Валентин Губарев, директор департамента вычислительных систем компании «Крок».