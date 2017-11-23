В «Евросети» можно оплатить услуги Росреестра

«Евросеть» запустила оплату услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) во всех магазинах своей сети. Поставщиком технологического решения стала группа компаний «МОБИ.Деньги».

Для оплаты на кассах в магазинах «Евросети» доступны следующие виды услуг: кадастровый учет, регистрация прав, предоставление сведений из ЕГРН, исправление ошибок в ЕГРН, оплата счетов, выставленных через Личный кабинет кадастрового инженера Росреестра. Также возможна оплата других услуг Росреестра, по которым у плательщика есть квитанция/счет с номером начисления (УИН).

Для проведения оплаты необходимо на кассе магазина Евросети предоставить следующие данные: фамилию, имя и отчество, номер телефона, УИН и внести наличными необходимую сумму для оплаты.

Зачисление денежных средств происходит моментально, позволяя клиенту получать услуги в режиме реального времени. Комиссия по оплате составляет 3% от суммы платежа, минимум 30 руб. Максимальная сумма платежа 15 тыс. руб.

Мария Шалина, директор управления телекоммуникационных услуг и финансовых сервисов компании «Евросеть», отметила: «Операции, связанные с недвижимостью, как правило, отнимают много времени и сил. В ритме современной жизни все должно быть удобно, быстро и рядом с домом-работой. Расположение магазинов Евросети позволит без лишних временных затрат оплачивать услуги Росреестра удобным способом»

Карина Фавад, руководитель проектов розничного направления «МОБИ.Деньги», сказала: «Мы продолжаем развивать сотрудничество с Евросетью. Для конечных потребителей сервиса оплата услуг Росреестра в Евросети, безусловно, станет удобным и востребованный каналом, поскольку магазины Евросети удобно расположены, присутствуют практически в любом крупном торговом центре и работают без выходных. Особенно удобна данная услуга для клиентов, предпочитающих оплату наличными».