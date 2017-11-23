«Код безопасности» обеспечил защиту ФГИС ЦС

Компания «Код безопасности» сообщила о внедрении продуктов Jinn-Client и «Континент TLS VPN» в федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве. Благодаря внедрению, будут исключены риски фальсификации подписей и документов в информационных процессах, реализованных в системе, а все подключения пользователей к системе будут защищены с помощью российских криптоалгоритмов.

Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) предназначена для обеспечения прозрачности и открытости деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и для повышения качества создаваемых сметных нормативов федерального, территориального и отраслевого уровней. Основная цель создания ФГИС ЦС – информационная поддержка процесса определения сметной цены объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета РФ и средств государственных корпораций. Система обеспечивает сбор, обработку, хранение, мониторинг, размещение и использование информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства. В результате для отрасли был создан удобный рабочий инструмент, позволяющий минимизировать риски завышения сметной стоимости строительства объектов.

Главгосэкспертизе России как оператору системы важно было обеспечить легитимное взаимодействие с удаленными пользователями через интернет. Для этого необходимо было выбрать средства защиты, соответствующие требованиям законодательства в области защиты информации и имеющие сертификаты регуляторов – ФСБ и ФСТЭК России.

Предъявленным требованиям полностью отвечают разработанные компанией «Код безопасности» продукты для нейтрализации актуальных угроз безопасности информации «Континент TLS VPN» и Jinn-Client. ПО «Континент TLS VPN» предназначено для обеспечения защищенного доступа удаленных пользователей к ресурсам ФГИС ЦС по сетям связи общего пользования. ПО Jinn-Client предназначено для визуализации подписываемого пользователем документа, реализации криптографических функций хэширования, формирования, проверки и усиления электронной подписи.

«Континент TLS VPN» обеспечивает защищенный доступ удаленных пользователей к ресурсам ФГИС ЦС по сетям связи общего пользования. ИБ-решение является локальным прокси, оно перехватывает трафик браузера к защищаемым веб-серверам и упаковывает его в https-туннель, благодаря чему пользователь может работать с любым веб-браузером.

Jinn-Client – сертифицированное средство криптографической защиты информации для создания электронной подписи и доверенной визуализации документов. Продукт формирует юридически значимую электронную подпись документов, без которой не было бы возможности взаимодействовать с ФГИС ЦС.

В результате внедрения продуктов «Кода безопасности» заказчик обеспечил не только юридически значимое взаимодействие с пользователями, но и возможность выполнения требований по эксплуатации средств криптографической защиты информации.

«Разработка и внедрение ФГИС ЦС – часть сложной, многоступенчатой работы, направленной на реформирование системы ценообразования в стране. Использование системы участниками строительного рынка позволит увеличить его стабильность и повысить конкурентоспособность, а также будет способствовать прозрачности и оптимизации стоимости строительства на всех стадиях инвестиционно-строительного проекта», – сказала Ирина Лищенко, первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию.

«Внедрение продуктов «Кода безопасности» в Главгосэкспертизе России происходило в сжатые сроки, что предъявляло высокие требования к качеству интерфейсов продуктов, документации и квалификации партнеров по внедрению. Все перечисленные задачи были успешно реализованы. Проект оказался очень масштабным: необходимо подключить к ФГИС ЦС более 20 тысяч пользователей», – отметил Александр Колыбельников, менеджер по продуктам компании «Код безопасности».