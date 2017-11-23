«Хок Хаус Интегрэйшн» представила систему электронного документооборота Amber DocFlow

«Хок Хаус Интегрэйшн», разработчик автоматизированных решений, представила Amber DocFlow – новую систему электронного документооборота на платформе собственной разработки, предназначенную для автоматизации документооборота в организациях строительной индустрии.

Amber DocFlow рекомендуется для внедрения в строительных организациях, деятельность которых связана с ведением огромного количества документов, необходимых для заключения и ведения договорных отношений с клиентами и подрядчиками. Система позволяет повысить качество работы с документами: сократить время движения и поиск необходимой информации; оптимизировать процессы создания и согласования, исключить возможность потери.

Возможности Amber DocFlow: однократная регистрация документов по единым стандартам, автоматизация процессов движения документа с идентификацией ответственного за исполнение документа в любой момент времени, единая база документной информации, позволяющая исключить возможность дублирования, ведение единого реестра клиентов и подрядчиков с историей взаимоотношений с ними и соответствующей документацией, организованная система поиска документа, автоматический контроль исполнения сроков по согласованию документов, формирование документации из системы, автоматическая генерация печатных форм, создание оперативных аналитических отчетов.

В октябре 2017 года завершился первый этап автоматизации на базе Amber DocFlow в СМУ-6, одном из крупнейших строительных предприятий Москвы, занимающимся строительством жилых домов, производственных, административных, торговых зданий и комплексов.

В результате внедрения: реализован учет электронного документооборота на различных этапах бизнес-процессов заказчика с полным учетом всех специфических особенностей компании, реализован алгоритм электронного согласования различных видов договоров с поставщиками услуг, настроен автоматический запуск по созданию и назначению регулярных задач согласно установленным внутренним регламентом срокам, реализован механизм автоматического замещения ответственных по задачам, на случай отпусков и командировок, реализован механизм отправки напоминаний о наступлении сроков выполнения работ по договорам, автоматизировано создание необходимых документов для оформления сделок.

В планах «Хок Хаус Интегрэйшн» и СМУ-6 намечено развитие системы - бюджетирование и автоматизация взаиморасчетов с поставщиками, управление проектами.