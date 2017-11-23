Cloud4Y предоставила услугу «Облако ФЗ 152» сети супермаркетов «Вулкан»

Cloud4Y предоставила компании «Торгсервис» защищенную облачную инфраструктуру для обработки и хранения персональных данных согласно Федеральному закону ФЗ-152. В аренду были предоставлены также лицензии на Windows Server, лицензии на терминальный доступ по RDP-протоколу и на информационные системы 1С. Для защиты инфраструктуры был использован антивирус DR.Web, Secret Net - сертифицированное средство защиты информации от несанкционированного доступа для операционных систем семейства MS Windows и Сканер-ВС - универсальный инструмент для решения широкого спектра задач по тестированию и анализу защищенности информационных систем, а также контроля эффективности средств защиты информации.

Сеть супермаркетов «Вулкан» («Торгсервис») развивается на рынке г. Иркутска более 10 лет. На сегодняшний день в составе компании 11 супермаркетов, интернет-магазин и распределительный центр. «Вулкан» позиционируется как социальная сеть магазинов с минимальной торговой наценкой, работающая напрямую с производителями для обеспечения конкурентоспособных конечных цен.

Персональные данные до УЗ-2 включительно могут быть размещены в публичном облаке Cloud4Y, работающем на базе VMware vSphere. Для первого уровня защищенности персональных данных потребуется создание приватного облака. Решение «Облако ФЗ 152» освобождает оператора ПДн от капитальных затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой, Cloud4Y при этом выступает в качестве лица, отвечающего за обработку ПДн по поручению оператора и оказывает сопровождение IT-инфраструктуры высококвалифицированным персоналом в режиме 24х7.

«Облачные решения для хранения и обработки персональных данных позволяют бизнесу сэкономить время и сконцентрироваться на основных процессах создания добавленной стоимости. При этом такой подход полностью соответствует требованиям контролирующих органов и законодательства. В случае с сетью супермаркетов «Вулкан», это, по нашим данным, подтверждается успешно пройденной проверкой Роскомнадзора», - отметили в Cloud4Y.