«Барс Груп» открыла проектный офис в Калининграде

«Барс Груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации Ростех) объявила об открытии проектного офиса в Калининградской области. Офис стал уже 11 региональным отделением «Барс Груп». Объявление состоялось в рамках пресс-конференции по теме применения инновационных решений в экономике региона.

В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров и заместитель генерального директора - руководитель проектного офиса Калининградской области «Барс Груп» Максим Благинин.

«Барс Груп» с 2011 года помогает развивать стратегически важные для Калининградской области направления: управление финансами, образование и здравоохранение. За это время компанией были реализованы облачные решения «Барс. Здравоохранение – МИС», «Комплектование дошкольных образовательных организаций» и «Электронный Бюджет».

«Калининградская область — естественный претендент на статус пилотного региона по внедрению «Цифровой экономики», программу развития которой приняло Правительство Российской Федерации в 2017 году. За последние месяцы мы совершили определенный прорыв по информатизации ряда процессов благодаря коллегам из «Барс Груп», которые поддержали наши инициативы и помогли в реализации нескольких проектов, в том числе по «Бережливой поликлинике». Уверен, что мы и дальше будем работать на благо жителей региона и страны», - отметил Илья Баринов.

По словам Александра Кравченко, Калининградская область – один из региональных лидеров цифровизации здравоохранения. По итогам 2016 года в медицинской информационной системе (МИС), разработанной «Барс Груп», работает 63 учреждения и почти 3 тысячи медработников. К МИС подключены все автоматизированные рабочие места. Также МИС позволила завести в учреждениях электронные медкарты и истории болезни более, чем на 870 000 человек, или около 90% населения (для сравнения: к концу 2013-го было 25%).

«Мы видим большой потенциал в Калининградской области и намерены разрабатывать конкурентоспособное российское программное обеспечение для региона. Наш опыт по созданию федеральных цифровых платформ позволяет разворачивать в Калининградской области самые эффективные решения. Со временем мы планируем превратить ее в передовой регион Цифровой экономики России», - сказал Тимур Ахмеров.

«Открытие проектного офиса, безусловно, укрепит взаимовыгодное сотрудничество между Правительством региона и «Барс Груп» - все процессы будут решаться оперативнее и на другом качественном уровне. Мы благодарны Правительству Калининградской области за возможность развивать свои проекты и выстраивать Цифровую экономику региона. Безусловно, открытие офиса подразумевает создание новых рабочих мест. Заключенное ранее соглашение предполагает также взаимодействие в вопросах подготовки и обучения специалистов ИКТ и разработчиков российского ПО по дополнительным профессиональным программам. Будем производить повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки», - сказал Максим Благинин.