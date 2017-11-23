Atos представила сервер BullSequana S с поддержкой ИИ

Atos представила новую линейку ультрамасштабируемых серверов BullSequana S, позволяющих предприятиям в полной мере использовать преимущества искусственного интеллекта. Благодаря уникальной архитектуре новый сервер оптимизирован для машинного обучения, критически важных бизнес-приложений и баз данных, исполняемых в оперативной памяти (In-Memory).

Чтобы воспользоваться обширными возможностями Искусственного интеллекта и Машинного обучения, предприятиям необходима инфраструктура с экстремальной производительностью. BullSequana S решает эту задачу благодаря уникальной комбинации мощных центральных и графических процессоров. В рамках одного сервера объединены графические, запоминающие и вычислительные модули для обеспечения выполнения рабочих задач.

BullSequana S объединяет передовые процессоры Intel Xeon Scalable (под кодовым названием Skylake) и передовую серверную архитектуру, разработанную научно-исследовательской командой Atos. Инновационные возможности хранения данных вкупе с масштабируемостью от 2 до 32 процессоров улучшают производительность приложений, помогая снизить затраты на инфраструктуру.

«Atos - глобальный партнер SAP, предлагающий высокопроизводительные и масштабируемые решения для реализации проектов SAP HANA. Мы работаем вместе, чтобы ускорить развертывание SAP HANA, предоставляя полный спектр приложений, сертифицированных для работы с объемом оперативной памяти до 16 ТБ. BullSequana S - одна из самых масштабируемых платформ на рынке, оптимизированных для внедрения SAP HANA. Мы готовы к открытию новых областей сотрудничества между SAP и Atos в сферах искусственного интеллекта и машинного обучения», - отметил Йорг Геринг, старший вице-президент и глобальный руководитель направления SAP HANA Technology Innovation Networks.

BullSequana S – сервер, предлагающий оптимальное соотношение цена/качество: до 32 CPU, 896 ядер и 32 графических процессоров на одном сервере гарантируют отличную производительность и долгосрочную защиту инвестиций, предлагая возможность плавного наращивания мощности в соответствии с потребностями бизнеса. RAM до 48 ТБ и NV-RAM до 65 ТБ на одном сервере обеспечивают скорость аналитических операций с базами данных в режиме реального времени благодаря поддержке технологии In-Memory, предоставляя защиту данных и высокое качество обслуживания. Благодаря встроенному внутреннему хранилищу объемом 2 ПБ BullSequana S отлично подойдет для работы с базами данных и использования виртуальных сред.

«Atos разработала вычислительную платформу нового поколения для внедрения Машинного обучения и Искусственного интеллекта в корпоративных ИТ-инфраструктурах. Решение предназначено для ускорения цифрового преобразования бизнеса наших клиентов путем слияния критически важных бизнес-вычислений и высокопроизводительных вычислений в рамках одного устройства. BullSequana S - ультрамасштабируемый, ультрагибкий сервер, который предлагает максимальную производительность для оптимизации инвестиций», - сказал Арно Бертран, глава департамента Больших данных и высокопроизводительных вычислений компании Atos.

Серверы BullSequana S, производимые на французском заводе Atos, уже доступны во всем мире.