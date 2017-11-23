27 международных компаний присоединились к программе SAP по развитию блокчейн

SAP объявила о том, что к ее программе по развитию блокчейн присоединились 27 международных компаний с общей рыночной стоимостью $819 млрд. Цель программы – интеграция технологий распределённого реестра в технологические решения для интернета вещей, производства и цифровых логистических цепочек с использованием сервиса SAP Cloud Platform Blockchain.

Среди компаний, присоединившихся к программе SAP по развитию блокчейн – представители индустрии потребительских товаров, телекома, ритейла, фармацевтики, логистики, аграрного хозяйства, высокотехнологичного производства, аэрокосмической промышленности, оборонной отрасли, промышленного машиностроения, энергетики, коммунального хозяйства и государственного сектора. Это демонстрирует, что у технологий блокчейн есть широкий потенциал для внедрения. В рамках данной программы SAP предоставляет участникам ранний доступ к своим сервисам, в которых уже появились новые функции с применением блокчейн-технологий.

«В компании Deutsche Telekom мы видим большие перспективы от применения технологий блокчейн в телекоммуникационном бизнесе, – сказал Хартмут Мюллер (Harmut Mueller), старший вице-президент по бизнес-решениям, Deutsche Telekom IT. – Наше сотрудничество с SAP ускорит процесс цифровизации бизнеса на пользу наших клиентов».

SAP также объявила о том, что присоединится к испанскому консорциуму Alastria и альянсу BiTA (Blockchain in Trucking Alliance – альянс по продвижению блокчейн в грузовых перевозках), чтобы расширить применение блокчейн-технологий для клиентов из разных индустрий. В Alastria участвуют банки, телеком-провайдеры, энергетические компании, университеты, организации по созданию умных городов и разработчики. Это позволит SAP расширить собственную экосистему для развития новых технологий в Европе. В качестве участника альянса BiTA компания SAP будет продвигать стандарты и изучение технологий блокчейн в сфере управления грузовыми и транспортными перевозками.

Один из сценариев использования технологий блокчейн вместе с решениями SAP был разработан в России и предназначен для управления индивидуальным пенсионным капиталом в негосударственных пенсионных фондах. В данном прототипе блокчейн используется для того, чтобы клиент мог взаимодействовать с НПФ без посредников: получать информацию о начислениях и остатке на счетах, менять выбранный НПФ, узнавать об изменениях процентной ставки начисления, управлять состоянием счёта и другими функциями. При этом внедрение блокчейн позволит снизить зависимость клиентов пенсионных фондов от посредников, повысив надёжность процессов передачи и хранения информации и доверие к инструментам управления пенсионным капиталом.

SAP вместе с клиентами и партнёрами работает над различными сценариями использования блокчейн. Затем компания планирует внедрить их в качестве стандартов в свои решения для управления логистикой, которые разработаны с использованием функционала для интернета вещей из портфолио SAP Leonardo. Среди таких решений:

SAP Asset Intelligence Network – это облачное решение для создания бизнес-сетей и глобального реестра оборудования. OEM-компании могут использовать его, чтобы обмениваться информацией об активах и ресурсах через единую цифровую платформу с операторами связи, сервисными провайдерами и улучшать обслуживание и время работы оборудования. Использование технологий блокчейн в этом решении поможет увеличить уровень доверия между многочисленными бизнес-партнёрами для того, чтобы совместно управлять активами, проводить аудит или отслеживать местонахождение оборудования.

SAP Distributed Manufacturing – сетевое приложение для создания безопасной частной платформы, чтобы клиенты могли получать преимущества от кастомизированного или совместного производства с поставщиками (например, провайдеры услуг 3D-печати, поставщики материалов, OEM-производители, компании, занимающиеся технической сертификацией). Блокчейн поможет упростить процесс совместного производства.

SAP Transportation Management – это всемирно известный сервис для организации транспортировок любых типов и в любых индустриях, который будет продвигать использование блокчейн в международной торговле. Покупатели и продавцы, банки и представители органов власти смогут делиться информацией, проверять и подписывать документы электронным способом, отслеживать статусы доставки и передавать владение грузом посредством электронных счетов. Также безопасный процесс передачи информации снизит уровень мошенничества и краж.

SAP Global Track and Trace – это облачное приложение для обеспечения единого, непрерывного бизнес-процесса по отслеживанию статуса товаров в логистических поставках. Технология блокчейн будет использоваться, чтобы обеспечить безопасную и защищённую передачу конфиденциальной информации об отслеживаемых логистических процессах.

Таня Рюкерт (Dr. Tanja Rueckert), президент по направлению интернета вещей и цифровых каналов поставок в SAP, сказала: «Наши клиенты и партнёры стремятся присоединиться к SAP в работе над тем, чтобы использовать блокчейн как распределённый реестр, который может усилить прозрачность и возможности для совместной работы. Наравне с другими ведущими мировыми компаниями мы стремимся к тому, чтобы создавать совместные инновации и сделать блокчейн частью цифровой цепи создания добавленной стоимости».