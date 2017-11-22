«ТехноСофт» развивает мобильное приложение «Промсвязьбанка» по Agile-методологии

«ТехноСофт» объявила о развитии мобильного приложения для клиентов «Промсвязьбанка» по Agile-методологии. Основная задача проекта – увеличить скорость внедрения банковских продуктов.

Команда «ТехноСофт» работает по Scrum — гибкой методологии разработки ПО, что позволяет оперативно отслеживать и вносить любые изменения в проект внедрения. С помощью нового подхода удалось существенно повысить производительность. Теперь клиенты Промсвязьбанка в три раза чаще получают обновления мобильного приложения.

Ранее процесс согласования и размещения разработанного приложения в промышленной среде начинался только после окончания разработки, что приводило к увеличению срока доведения продукта до конечных пользователей. Сейчас процесс включен в непрерывный цикл изменений: эксплуатационное подразделение и подразделения ИБ привлекаются на ранних стадиях разработки и тестирования. Таким образом, максимально сокращается срок выхода продукта в промышленную эксплуатацию.

Scrum позволяет делать более частые обновления для конечного пользователя, что помогает выполнять пожелания и запросы клиентов в максимально короткий срок. Например, ранее пользователи получали обновления раз в 4 - 6 месяцев, к этому моменту часть запросов уже устаревала, а часть просто не учитывалась. Сейчас релизы выпускаются раз в два месяца, а задача на ближайшее время – ежемесячные обновления.

«В последний релиз вошло множество обновлений: оформление заявок на банковские продукты, безопасный режим просмотра для нестандартных прошивок Android, сервис регистрации сертификатов безопасности для выездных сотрудников банка, редактирование ранее созданных платежных поручений и прочее. В планах — покрыть потребности клиентов, обозначенные на ближайшие будущие релизы: финансовая аналитика, он-лайн кредиты, заявки на открытие счёта, заявки на выпуск сертификата безопасности, новый раздел входа, система аналитики пользователей, новый раздел платежных шаблонов и многое другое», – сказал Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка.

«Построение цифрового банка требует оптимизации процессов, новой организационной культуры и гибких ИТ-решений, поддерживающих скорость выведения продуктов на рынок и персонализацию предложения. Цифровой банк должен развиваться со скоростью происходящих вокруг изменений. Для поддержания инновационного ритма необходима гибкость, которую как раз и может обеспечить Agile-культура, как в разработке решений, так и в архитектуре построения ИТ-систем. Понимая это, мы разрабатываем и внедряем решения в новой методологии, помогая Промсвязьбанку в его пути к диджитализации» - отметила Ольга Рубцова, генеральный директор «ТехноСофт».