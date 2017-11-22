«Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11

Saprun Group объявила о старте проекта автоматизации системы годового бюджетирования Сталепромышленной компании (СПК) - одного из крупнейших поставщиков и переработчиков металлопродукции, дивизионы и филиалы которого расположены в 48 городах России.

По оценкам журнала Forbes, СПК входит в число 200 крупнейших компаний России, на ее долю приходится 5% рынка металлопотребления в России.

Исполнителем по проекту выступает Saprun Group. Ключевые задачи, которые поставлены перед проектной командой Saprun - кардинально сократить сроки формирования годового бюджета СПК, и заложить основу для внедрения оперативного бюджетирования и заявочной кампании.

Проект будет реализован на базе инновационной системы SAP BPC 11 (Business Planning and Consolidation). Несмотря на вызовы проекту ввиду новизны продукта, команда Saprun имеет все шансы стать первым партнером SAP в России, внедрившим BPC 11.

В рамках проекта компания SAP включила СПК в программу Early Adopter Care, подразумевающую прямой контакт с непосредственными разработчиками и экспертами данного поколения системы.