LG открыла предзаказ на флагманский смартфон LG v30+. Цена

LG Electronics сообщила о старте в России предзаказа на премиальный флагманский смартфон LG V30+ с 128 ГБ памяти. В России в комплекте с LG V30+ будут присутствовать наушники B&O PLAY, созданные для оптимального уровня комфорта при прослушивании.

В качестве подарка за осуществление предзаказа смартфона LG V30+ на сайте LG, российские пользователи получат LG LED-телевизор с диагональю 32 дюйма. Помимо этого, покупатели LGV30+ получат подписку на 6 месяцев на сервисе «Яндекс.Музыка».

Смартфон LG V30+ обладает рядом передовых мультемидийных характеристик и оснащен премиальным 6-дюймовым OLED дисплеем FullVision с соотношением сторон 18:9 и разрешением QHD+ (2880 x 1440), обеспечивающим высокое качество изображения и скорость отклика.

Основной объектив LG V30+ получил апертуру f/1.6, способную улавливать больше света, придавая высокую яркость и динамичность изображению. Cтеклянная линза Crystal Clear обеспечивает более точную цветопередачу и чистоту изображений, чем пластиковая. Благодаря этому LG V30+ стал оптимальным для съемки смартфоном LG. Второй объектив смартфона — 13-мегапиксельный широкоугольный — обеспечивает на две трети меньше искажений по краям кадра по сравнению с изображениями, сделанными LG V20.

В настройках камеры LG V30+ есть коллекция из 15 видеоэффектов под названи-ем Cine Effect, используя которую можно стилизовать видеоизображение под по-пулярные кинематографические жанры, например, романтическую комедию, до-кументальный фильм или триллер. Режим Cine Effect разработан совместно со специалистами по цветокоррекции видео и предоставляет возможность записи высококачественного видео с цветовыми эффектами на профессиональном уровне.

Еще одним помощником в вопросах видеосъемки станет прицельный зум Point Zoom. Во время съемки видео Point Zoom обеспечивает плавное приближение с фокусировкой на любой точке дисплея, а не только на центральной, как в других мобильных камерах.

LG V30+ оснащен четырехканальным цифро-аналоговым Hi-Fi преобразователем (ЦАП), разработанным для обеспечения качественного звука, максимально близкого к оригинальному. Этому так же способствуют и три встроенных цифровых фильтра, которые улучшают пред- и пост-сигнальные характеристики звучания. Четыре предустановленных режима настройки позволяют вручную настраивать частоту и громкость отдельных звуков, обеспечивая высокое качество звучания, характерное для профессиональных наушников.

LG V30+ стал первым смартфоном LG с поддержкой технологии MQA (Master Quality Authenticated), упрощающей потоковое воспроизведение музыки высокого разрешения. Два чувствительных микрофона LG V30+ позволяют создавать аудиозаписи HD качества как при съемке видео, так и для записи голоса.

Даже с учетом диагонали 6 дюймов и соотношения сторон 18:9, смартфон LG V30+ на 8 мм короче и на 3 мм тоньше, чем его предшественник, поэтому его проще и удобнее держать в руке. Учитывая толщину корпуса всего 7,3 мм и вес 158 г, смартфон можно назвать одним из самых легких в своей категории. Смартфон защищен самым современным закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Оно скруглено по краям, благодаря чему устройство получило роскош-ный, словно литой внешний вид.

В LG V30+ сочетаются премиальный дизайн и надежность. Внутри смартфона расположена металлическая рамка в виде буквы «Н», увеличивающая износостойкость и прочность модели. Похожая технология применяется в строительстве современных зданий, где для усиления конструкций используется металлический каркас той же формы.

В LG V30+ встроена теплоотводящая трубка и охлаждающая термопанель для быстрого рассеивания тепла. В соответствии со стандартом IP68 смартфон защи-щен от попадания воды и пыли внутрь, выдерживает погружение в воду на глуби-ну до полутора метров до 30 минут без ущерба для работоспособности.

LG V30+ оснащен технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0, обеспечиваю-щей зарядку устройства с нуля до 50% за 30 минут.

Смартфон LG V30+ представлен по рекомендованной розничной цене 59 990 руб.