HP начала продажи МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3788 в России. Цена, фото

HP объявила о начале российских продаж сверхкомпактного МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3788 для домашнего использования. Новинка появится эксклюзивно в сети бытовой техники и электроники «М.Видео» (входит в Группу «Самфар» Михаила Гуцериева).

Устройства могут печатать фото и документы прямо со смартфона. МФУ доступны в красном цвете и, благодаря небольшому размеру, встроятся в любой интерьер.

HP DeskJet Ink Advantage 3788 являются преемниками одних из наиболее компактных домашних МФУ в мире – HP DeskJet Ink Advantage 3775 и 3785. Несмотря на небольшие размеры устройство заменяет принтер, сканер и копир. Благодаря поддержке беспроводных технологий можно напрямую отправлять документы на печать со смартфона или планшета, что экономит время.

Новое поколение HP DeskJet Ink Advantage обладает всеми достоинствами предшественников в части компактности и богатого функционала, но выполнены они теперь в красном цвете.

HP DeskJet Ink Advantage 3788 разработаны специально для тех, кто любит печатать из Facebook, Instagram и других социальных сетей. Их яркая внешность украсит любой интерьер в канун новогодних праздников, а компактный размер позволит без труда разместить МФУ где угодно – даже под елкой.

Новая модель будет доступна только в магазинах «М.Видео» по цене от 4990 руб. Любители яркого дизайна имеют возможность сделать выгодную покупку: при приобретении красного ноутбука HP 15-bw586ur 2QE44EA в период с 21 ноября по 11 декабря «М.Видео» и HP дарят скидку 50% на HP DeskJet Ink Advantage 3788.