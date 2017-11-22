Бот @MCNTelecom сообщит о событиях в  виртуальной АТС через Telegram

Абоненты MCN Telecom теперь могут получать оповещения о входящих, исходящих и пропущенных звонках с помощью Telegram. Оператор связи осуществил интеграцию облачной АТС с популярным мессенджером.

Данная интеграция позволяет клиентам принимать уведомления о событиях, происходящих в виртуальной АТС, на мобильное устройство (телефон, планшет, фаблет с ОС Android, IPhone, Windows Phone), компьютер (desktop-приложение для Windows, Linux, MacOS) либо через браузер. Услуга предоставляется бесплатно.

Такими событиями могут быть: начало входящего звонка, ответ на него и его завершение, пропущенный входящий вызов, начало исходящего звонка, ответ на него и его завершение, не отвеченный исходящий вызов.

К примеру, руководитель подразделения продаж может быть моментально проинформирован ботом @MCNTelecom, «живущим» в Telegram, о том, что его подчинённые не ответили на звонок. В сообщении будут фигурировать номер клиента, чей вызов был пропущен и номер менеджера, не принявшего звонок, а также время начала и завершения входящего вызова и т. д. Оповещения от бота могут приходить как персонально, так и неограниченному количеству людей – в групповой чат.

Для того чтобы настроить персональные оповещения, необходимо зайти в Telegram и в поиске найти нашего @MCNTelecom_bot. После этого следует перейти в Личный кабинет MCN Telecom, нажать на вкладку API, слева в списке выбрать Telegram, получить код для подписки на события виртуальной АТС, отправить данный код боту. Если все верно, то абонент получает сообщение «Ваш код подтвержден». В завершение нужно вернуться в ЛК MCN Telecom - в раздел Telegram, затем в «Настройки» и обновить страницу. После обновления появится возможность выбрать события, о которых нужно получать уведомления.







Для групповых оповещений необходимо создать групповой чат или использовать существующий. В него можно пригласить подписчиков на уведомления, затем найти и пригласить туда бота @MCNTelecom_bot. Дальнейший алгоритм настроек идентичен описанному выше.







Если у абонента поменялся аккаунт Telegram или групповой чат для уведомлений, то ему нужно зайти в ЛК Telegram и нажать кнопку «Сбросить настройки». После чего абонент получит новый код для подписки на бота.

