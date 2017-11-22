Более 50% клиентов «Ростелекома» в Приморском крае управляет услугами связи онлайн

«Ростелеком» объявил о том, что в Приморском крае более 50% клиентов компании управляют услугами связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК). Сервис позволяет контролировать баланс, просматривать счета и оплачивать связь онлайн.

Также с помощью ЕЛК клиенты могут подключать/отключать услуги, пакеты, опции, менять тарифные планы; получать ежемесячные счета за услуги на электронную почту; оплачивать счета без комиссии, в том числе подключить услугу автоплатеж; оплачивать счета сторонних организаций; просматривать историю платежей и начислений денежных средств; накапливать и тратить баллы в бонусной программе; просматривать информацию о персональных предложениях и акциях.

«Управление услугами через ЕЛК позволяет экономить время. Кроме того, данный сервис доступен круглосуточно, клиент может пользоваться им, когда удобно ему. Также с помощью данного сервиса можно объединить несколько лицевых счетов и управлять услугами связи родных», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ЕЛК, необходимо в нем зарегистрироваться: перейти по ссылке https://lk.rt.ru или на сайте компании www.rt.ru в разделе «Личный кабинет».

Также клиентам компании доступно бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» в AppStore и Google Play. Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время, подключить «Автоплатеж».